Doktor za palme: 'Spasio sam ih 150 u zadnjih godinu dana'

Sjeo sam na avion i otišao u Španjolsku. Onda i u Francusku. Vidio sam kako tamo rade, razmijenili smo iskustva, a onda sam to znanje i smjernice primijenio kod nas, rekao je zadarski agronom Roko Štokov.

Znanje po svijetu skupljao je kako bi spasio palme koje je napao nametnik.

Danas, kad se u Zadru razboli palma, zove se upravo njega. Do sad je spasio preko 150 palmi u godinu dana, a trenutačno ih održava oko 1,500. U međuvremenu za svoj veliki trud dobio Grb grada Zadra.

Kad je pošast u obliku životinje s krilima koja naraste do četiri centimetra počela napadati palme, vizure dalmatinskih gradova počele su se drastično mijenjati. Prognoze su bile strašne, od toga da će se posušiti do toga da će ih sve morati ispiliti.

Roko to više nije mogao gledati, znao je da rješenje mora postojati. Nazvao je čovjeka u Americi, a ovaj je odmah shvatio da ima posla s entuzijastom jasnih namjera koji ne namjerava odustati.

Uputio ga je na kolege u malo bližim zemljama. Tako je završio u Španjolskoj i Francuskoj.

- Da raste 70 godina i onda je nešto uništi za dva mjeseca - stvarno nije fer. Trebao sam isprobati koncentracije pesticida i vidjeti kako i što može djelovati u našoj mikroklimi na ove problematične nametnike - objasnio je agronom.

Crvena palmina pipa na Mediteran je došla s palmama uvezenim iz Indonezije.

- Te bube svaki dan držim u rukama, i nimalo ne djeluju kao da cijelo stablo mogu srušiti. Od infekcije do pada stabla obično prođe dva do tri mjeseca - kaže Roko. Na posao ide s crnim plastičnim koferom.

U njemu je alat i sredstva koja se, ovisno o stadiju, tipu i veličini palme, na različite načine u nju ubrizgavaju kako bi je se spasilo. Ogromna injekcija alat je kojim Roko liječi palme. Ipak, treba reagirati na vrijeme.

- Prvi simptomi javljaju se na listu gdje se vide ugrizi bube prije nego ona uđe u samu biljku. Jedna buba, dakako, nije dovoljna da uništi palmu, ali jajašca koja ona ostavi unutra, njih 150 do 200, kad narastu, jedu palmu iznutra i tako je uništavaju. Taj dio se ne može vidjeti, ali može se čuti. I to na dva do tri metra. Kao neki tupi zvuk iz dubine biljke... Znaš sto posto da je nametnik već unutra - rekao je agronom.

Do sad je spašavao palme od Lošinja i Raba pa do Dubrovnika, a uskoro se sprema u Crnu Goru gdje su ga zvali da spasi tamošnje biljke.

