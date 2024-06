Doktorica koja je dotrčala do čovjeka koji se zapalio ispred Vlade: Vikao je 'vrećica, vrećica'

Dobili smo dojavu iz Vlade da se zapalio čovjek, dotrčali smo do njega, već je bio ugašen, ali sa opeklinama po cijelom tijelu jer se kompletno zalio benzinom. Disao je, bio kontaktibilan i samo je vikao: "Vrećica,vrećica". Valjda je mislio na vrećicu koja je bila blizu njega. Dali smo mu injekciju opijata, kisik i Hitna ga je odvezla u Draškovićevu, rekla je za 24sata saborska liječnica Gordana Štajminger o stravi na Markovom trgu gdje se u utorak čovjek zapalio ispred zgrade Vlade.

Tamo je bio i premijer Andrej Plenković koji je vidno šokiran razgovarao s nekim na telefon, a svemu je svjedočio i Damir Bakić, saborski zastupnik stranke Možemo! Od njegovih suradnika doznajemo da je u jakom šoku. Iz PU zagrebačke su potvrdili da su dobili dojavu o događaju u 9.37 sati. Policija je trakom zatvorila prilaz, ne puštaju nikoga. Muškarac koji se zalio benzinom bori se za život u Traumatološkoj bolnici. Njegovo stanje je jako teško.

- Došao je do ograde, stavio vrećicu preko ograde i počeo se zalijevati. Policajac iz kućice je došao do njega i pitao ga može li mu pomoći, on je kresnuo upaljačem i zapalio se. Policajac je odmah otrčao po vatrogasni aparat i počeo ga gasiti, rekao je za 24sata očevidac koji se našao na mjestu tragedije na Markovom trgu u Zagrebu.

Dok su zaštitari došli do njega, već se zapalio.

- Sve se odvilo u par sekundi. Nije bilo šanse da ga zaustave. Jadni ti ljudi koji su prvi došli do njega, tko zna kako im je sada - rekao nam je očevidac koji se našao na mjestu tragedije.

- Došao je tu do ograde, polio se benzinom i zapalio. Ne znam je li išta prije vikao ni koji su motivi. Svašta se ljudima dogodi, valjda nije mogao više - priča nam drugi.

- Tu smo od ranog jutra i radimo pa nismo vidjeli što se dogodilo. Susjed i ja smo samo vidjeli dim, puno vatrogasaca i hitnu pomoć. Strašno nesto, što se ljudima dogodi - rekli su za 24sata iz obližnje suvenirnice.

Muškarca su prevezli u Traumatološku kliniku u Draškovićevu gdje se liječnici bore za njegov život. Spašavaju ga na Odjelu za opekline na Klinici za traumatologiju koja djeluje u sklopu bolnice Sestara milosrdnica u Vinogradskoj. Taj je odjel u Traumi, kaže nam ravnatelj Vinogradske dr. Davor Vagić, referalni centar za opekline u Hrvatskoj.

- Pacijent je u jako teškom stanju i provodi se intenzivno liječenje - rekao nam je ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice dr. Davor Vagić.

Suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj savjetodavnu pomoć mogu dobiti na više mjesta, a postoji i nekoliko telefonskih brojeva na kojima mogu zatražiti za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 (plavi-telefon@zg.t-com.hr)

Psihološki centar TESA: 01/4828888 (psiho.pomoc@tesa.hr)