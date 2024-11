Doktrina sudnjeg dana: 'Ekipa u Kremlju je pogubljena. Mislili su da će samo oni tući Ukrajinu'

Ukrajina je u utorak ispalila šest ATACMS projektila na regiju Brijansk. Ruski sustavi protuzračne obrane S-400 i Pancir S1 oborili pet projektila, a šestog teško oštetili. Ostaci uništenih projektila su pali na vojni kompleks i izazvali su požar.

Ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio je ažuriranu nuklearnu doktrinu. Po toj doktrini, bilo koji konvencionalni napad na Rusiju koji podržava nuklearna sila, smatra se zajedničkim napadom na Rusiju. Nova nuklearna doktrina je povećala broj država koje se u budućnosti mogu naći na ruskom nuklearnom udaru. U novoj doktrini su navedene i vojne prijetnje na koje bi se odgovorilo nuklearnim oružjem.

Ako je ovaj dekret preduvjet da Putin od sada može koristiti nuklearno oružje, onda je svih njegovih 40 prethodnih prijetnji nuklearnim oružjem samo niz blefova. Pa ako je i prije imao čvrstu želju koristiti nuklearno oružje, onda je ovo još samo 41. blef u nizu, ovim je riječima nuklearni fizičar Tonči Tadić opisao vijest da je Vladimir Putin potpisao dekret kojim je ažurirana nuklearna doktrina zemlje.

Foto: AP PHOTO

To je politički teatar

Riječ je o dokumentu kojim se definira temeljno načelo doktrine da je uporaba nuklearnog oružja krajnja mjera za zaštitu suvereniteta zemlje. Dokument je postojao i prije, a sad, nakon američke odluke da će dopustiti Ukrajini rakete dalekog dometa za napade duboko na ruskom tlu, izmijenjen je tako da je proširen raspon zemalja i vojnih saveza koji podliježu nuklearnom odvraćanju, kao i popis prijetnji kojima se treba suprotstaviti. Ukratko, Moskva zadržava pravo razmotriti nuklearni odgovor na napad konvencionalnim oružjem koje prijeti njezinu suverenitetu. Tu se ubrajaju i veliko lansiranje neprijateljskih zrakoplova, projektila i dronova koji ciljaju ruski teritorij, kao i njihov prijelazak ruske granice i napad na rusku saveznicu Bjelorusiju.

- To je postupak posve pogubljene ekipe u Kremlju koja ne zna kako strateški odgovoriti na činjenicu da su pogriješili u vjerovanju kako će po Ukrajini mlatiti samo Rusija te da neće biti i obrnuto. Ovaj Putinov potpis na nova pravila o nuklearnoj doktrini zapravo je politički teatar kojemu je cilj zaustaviti zapadnu pomoć Ukrajini. No Ukrajinci znaju da je to blef i neće ih to zaustaviti, i mislim da se Putinove prijetnje neće obistiniti - tumači Tonči Tadić.

U prilog svom stavu da Putin ne misli doista ući u nuklearni rat podsjeća i na kinesko-ukrajinsku deklaraciju o nuklearnoj sigurnosti iz 2013. godine. To je zapravo strateški sporazum kojim Kina uz NATO jamči Ukrajini nuklearnu sigurnost.

Niječe postojanje Ukrajine

Na pitanje zašto je uopće Biden na samom kraju mandata dopustio Ukrajini korištenje projektila dugog dometa za napad na Rusiju, Tadić kaže da Biden time iskušava Trumpa koji ovu odluku ne smije poništiti jer bi time u očima svih odmah postao ruski čovjek. A da Putinove prijetnje ipak nisu nimalo bezazlene smatra politički i sigurnosni analitičar Denis Avdagić. Prijetnju, kaže, realnom čini činjenica da europski partneri nisu odobrenje o korištenju raketa donijeli prije američkih. Biden takvu odluku, naglašava Avdagić, nije naravno donio samostalno, nego iza svega stoje američke obavještajne strukture. Istodobno, EU diže svoje kapacitete, kaže Avdagić, poručujući Rusima: “Nismo zalogaj koji želite”.

- Nedovoljno se objašnjava ljudima da sve ovo nisu samo političke odluke, nego da iza toga stoje američki obavještajci. A vratimo li se na početak, rat koji se zakuhao u Ukrajini odluka je samo jednog čovjeka, to je priča o Putinu. On niječe postojanje Ukrajinaca, i Bidenova administracija je svojedobno intenzivno pokušavala spriječiti rat, mjesecima su upozoravali na takav razvoj događaja. Tad svima mora biti jasno da se sigurno više neće pregovarati o oblastima koje su već pripojene Ukrajini - kaže Denis Avdagić.

Starmer: Poručujem (Putinu): završite rat, bježite iz Ukrajine

Britanski premijer Keir Starmer rekao je u utorak da ga "neodgovorna" ruska retorika neće odvratiti od pružanja potpore Ukrajini, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin snizio prag za pribjegavanje nuklearnom napadu.

"Iz Rusije dolazi neodgovorna retorika i to nas neće odvratiti od pružanja potpore Ukrajini", rekao je novinarima na samitu G20 u Brazilu. Govoreći o toj prekretnici u sukobu, Starmer je izjavio da je Putin "autor vlastitog egzila" budući da nije prisustvovao samitu čelnika G20 treću godinu zaredom.

"Ponovo poručujem (Putinu): završite rat, bježite iz Ukrajine", rekao je Starmer.

SAD neće mijeniti nuklearnu poziciju

Sjedinjene Američke Države nisu iznenađene što je Rusija snizila prag za nuklearni napad i ne planiraju prilagođavati svoju nuklearnu poziciju kao odgovor na to, objavila je u utorak Bijela kuća.

"Kako smo i kazali ranije ovaj mjesec, nismo iznenađeni objavom Rusije da će ažurirati svoju nuklearnu doktrinu. Rusija već nekoliko tjedana ukazuje na namjeru ažuriranja svoje doktrine", stoji u priopćenju Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće.

"S obzirom na to da nema promjena u nuklearnom stavu Rusije, ne vidimo nikakav razlog za prilagođavanje svoje nuklearne pozicije ni doktrine kao odgovor na današnje izjave Rusije", stoji u priopćenju u kojemu se podsjeća na rusko korištenje sjevernokorejskih vojnih snaga u Ukrajini, što SAD smatra znatnom eskalacijom.