Dolaze u Hrvatsku: Mali junak iz ledenog mora spasio je tatu

Sinu dugujem život, ispričao je vatrogasac Paul Rowlands (50) koji se prevrnuo kajakom dok je sa sinom Joeom (13) u veljači veslao kod velškog otoka Anglesey. Herojskim naporima, dječak je uspio izvući oca do obale i potom ga reanimirati.

- Vidio sam da je ostao bez svijeti, stavio ga preko leđa i dovukao do obale - ispričao je hrabri Joe.

Nakon što su se prevrnuli, pokušali su doplivati do otočića Ynys Dulas, no Paul je izgubio svijest. Iako je iskusan plivač i kajakaš, vjeruje da ga je hladno more svladalo. Shvatio je da su u velikim problemima jer se nisu približavali obali usprkos velikim naporima.

- Joe je rekao kako misli da ćemo umrijeti i da mu je zadnja želja da me poljubi. Uvjeravao sam ga da ćemo biti dobro, ali i meni je ta misao bila na pameti - ispričao je Rowlands za BBC.

Foto: BBC/RNLI Spas su našli na stijenama malog otočića

Za herojsku hrabrost svog sina saznao je tek kad je došao sebi nakon medicinske pomoći. Gubio je svijest kad ga je sin izvukao na stijene, a dva sata kasnije stigla je spasilačka služba čiju pomoć je zatražila Paulova supruga.

O dramatičnoj akciji spašavanja govorili su i sami spasioci britanskog Kraljevske nacionalne spasilačke službe (RNLI) koji su za BBC-jev dokumentarac 'Spašavanja na moru' rekli kako nisu znali kreću li u potragu za dva tijela zbog iznimno niske temperature.

- Čim smo počeli razgovarati, odmah se na njima vidjelo da su prošli kroz nešto iznimno traumatično - rekao je jedan od spasilaca u dokumentarcu.

BBC u istom dokumentarcu navodi i kako su otac i sin sada rezervirali kajakarenje u Hrvatskoj.

Foto: rnli.org

Iako je nakon hrabrog čina sinu kupio mobitel koji je oduvijek želio, Paul je rekao kako zna da mu nikad neće moći dovoljno zahvaliti što mu je spasio život.