Dolazi olujno nevrijeme s grmljavinom, za dvije regije DHMZ upalio i narančasti alarm

U petak će prema prognozi DHMZ-a biti djelomice sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz promjenjivu naoblaku mjestimice kiša, a osobito poslijepodne i navečer lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano i dalje vruće, no u noći na subotu lokalno može biti pljuskova, ponajprije na sjevernom dijelu. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 °C, u Dalmaciji ponegdje i malo viša.

U subotu će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te i dalje nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, osobito u unutrašnjosti u prvom dijelu dana kad mogu biti i obilni. Najmanje kiše vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Uz nestabilnosti vjetar prolazno pojačan. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša između 27 i 32 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Za petak je upaljen narančasti meteoalarm za riječku i splitsku regiju zbog visokih temperatura i mogućeg jakog nevremena.

