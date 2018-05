Domarica Irena: U Paklenici je sada cijeli moj život, volim to

Najbolje mi je što sam ovdje. Lijepo mi je, radim ono što volim, moj sin je sretno dijete koje ovdje raste i to vam je to, kaže nam Irena Šaran (32), domarica u planinarskom domu na Paklenici. Nije osoba od puno „filozofije“, ali voli društvo.

- Volim ja i biti sama, kaže uz široki osmijeh.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Kad me uhvati neka mala snaga ili loša volja, mogu otići u bilo kojem smjeru od doma i na najviše pet minuta hoda naći potpuni mir i tišinu. Ionako nema signala pa ti je mobitel ovdje uzalud nositi. Kao u onom vicu – ne sjedim i mislim, nego samo sjedim, govori nam dok nam se pridružuju suprug Franjo i sin Šime (1,5).

Irena je prva žena koja radi na funkciji domara u domu do kojeg od kanjona Paklenice vodi staza dugačka malo manje od sedam kilometara. Prosječnom čovjeku do tamo treba sat i pol do dva vremena zahvaljujući nekolicini malo zahtjevnijih uspona. Sav trud se isplati kad krene šetnja kroz sjenoviti dio, posebno u proljeće.

- Malo mi je dosadio taj put, barem jednom tjedno spuštam se u istom danu dolje i penjem se natrag. Znam svaki kamen pa sad razmišljam o nekom alternativnom putu, da se bacim u istraživanje.

Suprug Franjo je iz Parića, jednog od nekolicine sela na nekih pet minuta hoda od doma dublje u planinu.

- Tu mi je sad cijeli život. Blizu su nam svekar i svekrva. Sad su mi tu brat Vlatko i otac Vjekoslav, sin i muž, jedino još da mama ode u mirovinu i dođe kod nas, to bi bilo najbolje, kaže Irena koja je bila i jedina ženska kandidatkinja za funkciju domara i nakon pustih testiranja i višesatnih razgovora – dobila posao.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ustaje se u 6 ujutro kada kreće i posao. Doručak pa kuhanje ručka za prve planinare koji kreću i prije nego sunce izađe. U kući je velika peć i u njoj je stalno naložena vatra. Dvije velike teće u kojima se grije voda zovu bojleri, a kacijolu kojom grabe vodu zovu špina, odnosno pipa.

Planinarila je svuda okolo, ali na Paklenicu kod doma došla je prvi put prije pet godina.

- Htjela sam prije vidjeti sve drugo pa onda doći ovdje gdje svi dolaze. Mislila sam da će biti bez veze, ne'š ti, kuća u planini gdje svi dolaze. I onda sam došla ovdje, našla muža... I cijelu trudnoću sam bila ovdje. Spustila sam se u Zadar roditi i vratila se natrag.

Pitaju je često je li je strah na planini živjeti s tako malim djetetom.

- U Zadru živim u kvartu do kojeg ljeti Hitnoj treba minimum pola sata da dođe do nas. Ovdje helikopteru, ako bi se što dogodilo, treba najviše 15 minuta.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Jednu od prvih fotografija koju Irena ima usnimio je njen otac. Irena je na vrhu Šatorske planine u Bosni i Hercegovini. Stoji u kratkim hlačicama ispod kojih se vide pelene.

- Onda znate koliko sam bila mala i kako su me već vukli po planinama. Na jednom usponu na Dinaru bilo mi je loše, imala sam nekih deset godina. Povratila sam nekoliko puta, ali nisam htjela stati odustati. I toga se baš sjećam, tog osjećaja na vrhu. I šume i planine i te jedne drvene kućice za koju sam rekla – ajme ja bih ovdje htjela živjeti. I sad mi se to sve ostvarilo.