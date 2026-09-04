Danas imamo hrabre, obične ljude, borce protiv protiv ološa koji se više i ne pokušava skrivati ispod stola, protiv onih koji ne krijumčare par kila škije nego tone otrovnog smeća. Za sve su krivi trgovci Domovinom
Domovinom se danas trguje kao švercanim duhanom. Ali se to čini javno i posve besramno
Narod hrvatski imade domovinu najpogodniju u Europi. Zemlja mu nosi obilno svih darova naravi - kad ne bi deračina otimala preveliki dijel muke njegove; kad bi se blaga podiglo koje zatrla nerazložna državna uprava; kad ne bi šume tamanila slijepa sebičnost tuđinstva.
Ovako je o hrvatskim rijekama, moru, planinama i šumama pisao Ante Starčević, čovjek rođen 1823. u Velikom Žitniku kraj Gospića. Starčević je vjerovao da je Hrvatima najveća prijetnja tuđinska vlast u zemlji, strani vladari, koji su tad otimali od naše sirotinje te iskorištavali našu prirodu i naša blaga. Godinama poslije njega Miroslav Krleža, koji je za Starčevića rekao da je "najlucidnija naša glava", da je "jedini temperamenat" koji se uzdigao "do proročke snage jezičnog izraza" i da je on "savjest svoga vremena", izrekao nešto drugo. A reći će i napisati ovako:
"Domovina? To je najskuplja riječ u hrvatskom jeziku. Njome se trguje kao švercanim duhanom: pod pazuhom, ispod stola, u mraku."
Krleža je, za razliku od Starčevića, dobro znao i jasno rekao da bi hrvatstvo "trebalo da već prestane biti 'ljubavlju rodoljuba', jer od te dugotrajne 'ljubavi', kao i od one biblijske, nije hrvatskom narodu granulo sunašce slobode i blagostanja".
Danas imamo hrabre. obične ljude koji se žele boriti protiv trgovaca njihovim zdravljem, protiv ološa koji se više i ne pokušava skrivati ispod stola, u mraku, kao što su nekoć činili šverceri duhana, protiv onih koji ne krijumčare par kila škije nego tone otrovnog smeća. Ali imamo i vlast koja takve ljude optužuje da stvaraju kaos, da destabiliziraju, napadaju, da se bave zlouporabama i politikantstvom.
Takva vlast, čini se, nema na umu, zaboravlja ili podcjenjuje Starčevićeve riječi koje je izrekao mnogo, mnogo prije no što će opće pravo glasa biti demokratski standard u našemu svijetu: "Gospoda mogu vladati, ali samo uz pristanak radnog naroda".
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