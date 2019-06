Don Stojić: Igračke u krevetu? Tu ne treba pristupati tehnički

Don Damir Stojić hrvatskoj je javnosti poznato po čitavom nizu kontroverznih izjava u kojima se upušta o objašnjavanje seksualnosti, ali i dječje lektiri. Osim što bi zabranio Harryja Pottera, nedavno je zbunio javnost pričom o muškarcu koji se zbog pornića boji prići kćeri.

Studentski kapelan dijeli savjete o seksu i mladima, a odgovara i na pitanja o seksulanosti na portalu bitno.net. Tako se ovih dana okušao i u vrlo delikatnoj temi o seksualnim igračkama.

Postavljena pitanja su glasila: Smiju li se u braku koristiti seksualne igračke kada muž dođe do orgazma a žena ne, kako bi on pomogao njoj da i ona dođe do orgazma? I što općenito Crkva kaže o seksualnim igračkama u braku?

Začudo, don Stojić oko seksualnih igračaka nije bio tako čvrst u stavu kao što je to slučaj s Harryjem Potterom. Štoviše, gotovo je bio tolerantan prema upotrebi seksualnih igračaka poručivši da se vjera "ne može svesti na nekakav popis zapovijedi i zabrana (ma kako opširan i dobro obrazložen taj popis bio)".

Dodao je i da nije uloga crkvenog učiteljstva ni pojedinih svećenika da odgovaraju na svako, pa i najdetaljnije pitanje primjene nauka vjere i morala, osobito kada se ono postavlja izvan konteksta osobnog duhovnog vodstva".

"Unutarnjim pitanjima povezanima s vrijednostima i načelima nije dobro pristupati tako tehnički, niti je od neke koristi na njih dobivati čisto izvanjske odgovore, pogotovo ne one kratke i jasne", poručio je don Stojić.

Osim što je zaključio da su pitanja o seksualnim igračkama tehničke naravi, poučio je i da se valja "zapitati i potražiti odgovore na sljedećase pitanja: što je to krepost čistoće? Što se njoj protivi? Zašto je bračni čin svet i što je u skladu s tom svetošću, a što nije? U kojem me od ta dva smjera vode seksualne igračke? Postoji li i drugi, prikladniji način da supruga dođe do vrhunca? Što te igračke zapravo predstavljaju? Jesu li one možda vanjski surogat za nešto što nedostaje iznutra?

Kakvi su učinci uporabe takvih sredstava (zdravstveni, psihološki, duhovni)? Gdje se, u kojem kontekstu i na kojem mjestu mogu nabaviti i kakav dojam ta činjenica ostavlja u meni? Kakva je kršćanska tradicija u tom pogledu? Koji su kršćanski uzori čistoće i koliko je meni i mojoj supruzi najviše moguće da im se približimo? Koji su moji motivi za traženje pomoći u seksualnim igračkama? Jesu li ti motivi hvalevrijedni? Kako moja savjest važe to pitanje, što smatra razlozima “za” i “protiv”?

Kako ti razlozi prolaze na testu objektivne prosudbe? Što mi o svemu tome govori Isus kada ga o tome pitam u klanjanju pred Presvetim oltarskim sakramentom ili gledajući ga u lice predstavljeno na ikoni?".