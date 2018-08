Donald Trump: Michael Cohen izmišlja priče da bi se nagodio

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je, reagirajući na dva pravosudna postupka u koja su uključena dvojica njegovih bivših suradnika, napao onoga koji mu je okrenuo leđa, a branio drugoga koji mu je ostao lojalan.

Trump se na Twitteru obrušio na bivšeg osobnog odvjetnika Michaela Cohena rekavši da kršenja pravila o financiranju kampanje koja je Cohen priznao na saveznom sudu u New Yorku "nisu kazneno djelo", iako i tužitelj i Cohen smatraju da jesu.

Trump nije naveo nikakve dokaze u prilog svojoj tvrdnji.

- Ako netko treba dobrog odvjentika, savjetujem mu da ne uzima Michaela Cohena - napisao je predsjednik.

U New Yorku pred saveznim sucem na Manhattanu, u prepunoj sudskoj dvorani, Cohen se izjasnio krivim po osam točaka optužnice, za poreznu i bankarsku pronevjeru te kršenje zakona o financiranju izbornih kampanji.

U televizijskom intervjuu, Cohenov odvjetnik Lanny Davis rekao je da Cohen ne bi prihvatio pomilovanje ako bi mu ga Trump ponudio, jer ne želi sudjelovati u onome što bi bila zloporaba predsjedničkih ovlasti.

- Ne želi ništa od Donalda Trumpa - istaknuo je Davis.

Rekao je da Cohen ima informacije koje bi mogle biti zanimljive posebnom istražitelju Robertu Muelleru koji istražuje kampanju iz 2016. i dodao da je otvorena internetska stranica za prikupljenje donacija za Cohenove sudske troškove.

Cohen, koji je svojedobno rekao da je spreman "primiti metak" za svojeg moćnog šefa, rekao je sudu da je uoči kampanje i na Trumpov zahtjev dao novac dvijema ženama koje su tvrdile da su s budućim predsjednikom bile u ljubavnoj vezi.

Gotovo u istom trenutku, sud u Alexandriji, blizu Washingtona, proglasio je Paula Manaforta, bivšeg direktora Trumpove kampanje, krivim za bankarsku i poreznu pronevjeru. To je suđenje proisteklo iz savezne istrage o miješanju Rusije u predsjedničke izbore 2016. i mogućem dosluhu s Trumpovom kampanjom, ali je vezana za događaje koji su godinama prethodili Manafortovu angažmanu u Trumpovoj kampanji..

Komentirajući osudu, Trump je u srijedu ujutro napisao: "Osjećam se jako loše zbog Paula Manaforta i njegove divne obitelji. Pravdi je trebalo 12 godina za stari porezni slučaj koji ga je izložio golemom pritisku. No, on se nije slomio i nije izmišljao priče u zamjenu za nagodbu. Veliko poštovanje za hrabrog čovjeka".

Reuters ocjenjuje da dva loša pravosudna ishoda za Cohena i Manaforta stvaraju politički pritisak na Trumpa i njegovu Republikansku stranku uoči izbora u studenome na kojima demokrati ponovno žele ovladati Kongresom.

Oni su nezgodni i za predsjednika osobno. Dok Cohen u utorak na sudu nije izrjekom spomenuo Trumpa, Davis ga je u televizijskim intervjuima u srijedu optužio da je izravno umiješan.

Cohen je "imao informacije o tome da se znalo za urotu Rusa da potkopaju američku demokraciju, kao i o tome da se to ne prijavi FBI-u", rekao je Davis mreži MSNBC.

U razgovoru za CNN je dodao da "Cohen ima informacije koje bi mogle biti zanimljive posebnom istražitelju o tome je li Donald Trump unaprijed znao za hakiranje mailova".

Rusija je opetovano odbacila nalaze američkih obavještajnih službi da se uplitala u izbore 2016. kako bi pomogla Trumpu i naštetila njegovoj demokratskog protukandidatkinji Hillary Clinton.

Trump je zanijekao bilo kakav dosluh s Moskvom i više puta nazvao Muellerovu istragu "lovom na vještice".

Američka velika porota optužila je dvanaest ruskih špijuna za hakiranje kompjutorske mreže Demokratske stranke i kampanje Hillary Clinton.

A large number of counts, ten, could not even be decided in the Paul Manafort case. Witch Hunt!