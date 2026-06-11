Obavijesti

News

Komentari 0
PREOKRET U ZADNJI ČAS!

Donald Trump otkazao večerašnje napade na Iran!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Donald Trump otkazao večerašnje napade na Iran!
Foto: Nathan Howard

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je objavio da je otkazao planirane napade na Iran, nedugo nakon što je prijetio novim bombardiranjima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na otoku Harg

„Uzimajući u obzir činjenicu da su razgovori s Iranom podignuti na najvišu razinu i odobreni, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država otkazao sam planirane udare i bombardiranja Irana zakazana za večeras”, napisao je republikanac u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Trump je rekao da su „razgovore i konačne točke” odobrili SAD, Izrael, Saudijska Arabija, UAE, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge zemlje.

„Pomorska blokada ostat će na snazi u punom kapacitetu sve dok ova transakcija ne bude finalizirana - vrijeme i mjesto potpisivanja bit će objavljeni uskoro”, dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske
SVE SE ZABIJELILO

VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske

HRVATSKA - Snažno nevrijeme koje je tijekom srijede poharalo Sloveniju stiglo je tijekom večeri i u Hrvatsku. Na sjeveru zemlje lokalno je pala tuča, uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar. DHMZ je za više regija izdao upozorenja zbog mogućnosti novih grmljavinskih nevremena i bujičnih poplava.
VIDEO Iran odgovorio Trumpu: 'Nije postignut dogovor o sporazumu sa SAD-om'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Iran odgovorio Trumpu: 'Nije postignut dogovor o sporazumu sa SAD-om'

Donald Trump je izjavio da će danas "vrlo snažno" napasti Iran, novinarima je na konferenciji za medije predložio da drže televizor uključen kako to ne bi propustili...
NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'
JUNAČINA

NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'

Poslao sam kćeri snimku, odmah se pohvalila u školi da je tata spasio dupina, priča nam 44-godišnji ribar Dražen Arković, koji je bez razmišljanja skočio u mrežu kod Primoštena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026