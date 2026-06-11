Donald Trump otkazao večerašnje napade na Iran!

„Uzimajući u obzir činjenicu da su razgovori s Iranom podignuti na najvišu razinu i odobreni, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država otkazao sam planirane udare i bombardiranja Irana zakazana za večeras”, napisao je republikanac u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Trump je rekao da su „razgovore i konačne točke” odobrili SAD, Izrael, Saudijska Arabija, UAE, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge zemlje.

„Pomorska blokada ostat će na snazi u punom kapacitetu sve dok ova transakcija ne bude finalizirana - vrijeme i mjesto potpisivanja bit će objavljeni uskoro”, dodao je.