Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je objavio da je otkazao planirane napade na Iran, nedugo nakon što je prijetio novim bombardiranjima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na otoku Harg
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Donald Trump otkazao večerašnje napade na Iran!
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„Uzimajući u obzir činjenicu da su razgovori s Iranom podignuti na najvišu razinu i odobreni, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država otkazao sam planirane udare i bombardiranja Irana zakazana za večeras”, napisao je republikanac u objavi na svojoj platformi Truth Social.
Trump je rekao da su „razgovore i konačne točke” odobrili SAD, Izrael, Saudijska Arabija, UAE, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge zemlje.
„Pomorska blokada ostat će na snazi u punom kapacitetu sve dok ova transakcija ne bude finalizirana - vrijeme i mjesto potpisivanja bit će objavljeni uskoro”, dodao je.
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