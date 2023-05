Donald Trump snimljen kako priznaje da je zadržao povjerljivi dokument o Iranu

KOMENTIRAO UKIDANJE PRIREZA

Macan o 2 godine Tomaševića: 'Ljudi vide nepokošenu travu, ali ne milijune povučene iz EU'

Ljudi ne vide da je štednjom u proračunu spasio Grad od bankrota i to zato što im to nije objasnio. Oni to ne razumiju jer, srećom, sami nisu bili u bankrotu, rekao je