Donald Trump uvodi red: Nacionalna garda na ulicama, sprema zakon protiv kriminala

Donald Trump uvodi red: Nacionalna garda na ulicama, sprema zakon protiv kriminala
Trump i republikanci planiraju zakon protiv kriminala! Preuzima kontrolu nad policijom, prijeti vojskom u gradovima popraviti stanje! Kaos u Chicagu i Baltimoru

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u srijedu da s predsjednikom Zastupničkog doma Mikeom Johnsonom i vođom većine u Senatu Johnom Thuneom, obojicom republikancima, surađuje na "sveobuhvatnom zakonu o borbi protiv kriminala".

„Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson i vođa John Thune rade sa mnom i drugim republikancima na sveobuhvatnom zakonu o kriminalu. To je ono što naša zemlja treba“, rekao je Trump u objavi na svojoj mreži Truth Social.

Pozivajući se na navodni val bezakonja, Trump je ovog mjeseca preuzeo kontrolu nad policijskim snagama u Washingtonu i dopušta vojnicima Nacionalne garde da nose oružje dok patroliraju gradom.

Zaprijetio je proširenjem američke vojne prisutnosti na gradove pod kontrolom demokrata poput Baltimorea i Chicaga.

Trump je ranije ovog tjedna rekao da bi se američka vojska mogla razmjestiti u Chicago i da je spremna ići bilo gdje u kratkom roku kako bi se obračunala s kriminalom.

Trump je također naredio Ministarstvu obrane da osigura da svaka država ima neke vojnike Nacionalne garde koji su spremni brzo se mobilizirati kako bi pomogli u suzbijanju građanskih nemira i poduprli javnu sigurnost.

