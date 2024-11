Donald Trump ženio se tri puta i ima petero djece, a kao njegova mezimica slovi kćer Ivanka

Povratnik u Bijelu kuću, Donald Trump iza sebe ima buran privatni život kojim je kroz godine redovito punio novinske stupce. Iza sebe ima tri braka i petero djece. Prvo sudbonosno 'da' prvo je izrekao poduzetnici Ivani Trump 1977. godine. Zajedno su dobili troje djece: sinove Donalda Jr. i Erica te kćer Ivanku.

Donald Jr. rođen je krajem 1977. godine, a otac i sin jako su vezana. Sin je uključen u očeve političke kampanje, no često je i središte kontroverzi zbog svojih nespretnih izjava. Donald Jr. ocu pomaže u njihovom poslovnom carstvu, a otac je petero djece. Sa suprugom Vanessom, s kojom je u braku bio od 2005. do 2018. godine dobio je: Kai Madison, Donalda Johna III, Tristana Milosa, Spencera Fredericka i Chloe Sophiju. Nakon razvoda Donald Jr. započeo je vezu s Kimberly Guilfoyle koja je dugogodišnja prijateljica obitelji. Zaručili su se navodno 31. prosinca 2020. godine, a vijest o zarukama objavljene tek u siječnju 2022. godine. Donald Jr. je i pasionirani je lovac.

Ivana i Donald nakon sina dobili 1981. godine kćer Ivanku koja slovi kao očeva mezimica. Dobro je poznata javnosti zbog svoje funkcije državne savjetnice tijekom mandata svog oca. Donald je u njoj vidio svoju političku nasljednicu, ali Ivanki se nije svidio taj put. Nakon mandata povukla se iz politike i posvetila privatnom životu. Sa suprugom Jaredom Kushnerom u braku je od 2009. godine i imaju troje djece: Arabellu Rose, Josepha Fredericka i Theodora Jamesa.

Ivanka je u javnosti predstavljala kao odvjetnica za ženska prava, a osim toga je poduzetnica, vlasnica modne linije, a bila je uključena i u obiteljski posao, Trump Organization. Poznata je po svojoj ulozi u reality showu 'The Apprentice', kojeg je vodio njezin otac, a nakon udaje odlučila je promijeniti vjeru i postala židovka.

Ivana Trump tijekom braka s Donaldom rodila je još jednog sina 1984. godine. Erica Trumpa od malih nogu otac je pripremao za preuzimanje poslovnog carstva. Bio je aktivan je bio i u očevoj kampanji, ali se njegovo pojavljivanje u javnosti u zadnje vrijeme smanjilo.

Eric je završio Trinity School u New Yorku te stekao diplomu iz financija i menadžmenta na Sveučilištu Georgetown. Nakon diplome pridružio se obiteljskom poslu, Trump Organization. Radio je na različitim projektima, posebice u razvoju nekretnina. Kao izvršni potpredsjednik, Eric je nadgledao širenje poslovnih aktivnosti, uključujući izgradnju i upravljanje golf terenima i drugim nekretninama.

Osnovao je i Eric Trump Foundation, organizaciju koja je prikupljala sredstva za St. Jude Children's Research Hospital, instituciju koja se bavi liječenjem i istraživanjem dječjih bolesti. Fondacija je prikupila milijune dolara, iako je bila predmet kontroverzi i istraga zbog načina na koji su se sredstva koristila. Od 2014. godine je u braku je s Larom Trump, televizijskom producenticom, voditeljicom i komunikacijskom stručnjakinjom s kojom ima dvoje djece: Erica Lukea i Caroline Dorothy.

Ivana Trump podnijela je zahtjev za razvod kada je saznala da Donald ima izvanbračnu vezu s američkom glumicom i misicom Marlom Maples, koja je od njega mlađa 17. godina. Donaldova afera s Marlom uskoro je postala javna tajna, iako je čula šaputanja, Ivana im nije vjerovala sve do incidenta u elitnom američkom skijalištu Aspen. Za vrijeme zimskih praznika u prosincu 1989. koje je bio njihovo omiljeno mjesto, u Aspenu se našla i Marla, a malo tko je povjerovao da je tamo bila slučajno. Do susreta supruge i ljubavnice došlo je 30. prosinca za vrijeme ručka u restoranu Bonnie's. Mediji su pisali da je došlo do velike svađe, a po nekima nije sve završilo na riječima, nego je došlo i do fizičkog obračuna.

Ivana je pokrenula spektakularnu brakorazvodnu parnicu koja je okončana sudskom nagodbom u ožujku 1992. godine. Dobila je daleko više od imovine garantirane predbračnim ugovorom. Donald je supruzi isplatio 25 milijuna dolara, a ona je prilikom isplate izgovorila čuvenu rečenicu: "Nemoj se ljutiti, uzmi mu sve". Ivana Trump je preminula 2022. godine.

Trump je oženio ljubavnicu u prosincu 1993. godine, dva i pol mjeseca nakon rođenja kćeri Tiffany. Brak nije dugo trajao. Razišli su se 1997. godine, a razveli 1999.godine. Donald je kasnije priznao kako se zapravo nije htio ponovno oženiti, ali sve se promijenilo kad je Marla ostala trudna. Nakon razvoda Marla je odselila u Kaliforniju i sama odgajala kćer, a Donald je plaćao školovanje i uzdržavanje kćeri.

Treću suprugu, bivšu manekenku Melaniju oženio je u siječnju 2005. godine. Slovenka je budućeg supruga upoznala na zabavi 1998. godine. Poznati poduzetnik iako je bio u društvu druge žene, to ga nije spriječilo da priđe Melaniji. Slovenska manekenka nije odmah dala broj telefona već je uzela njegov. Navodno ga je prvi put nazvala tek nakon tjedan dana, a sve ostalo je povijest ispunjena političkim prevratima i pokojim skandalom. Nakon sedam godina veze su se vjenčali.

Godinu dana nakon vjenčanja, 2006., rodio im se sin jedinac danas 18-godišnji Barron. Donald Trump je jednom prilikom izjavio da je na dijete pristao pod uvjetom da to nimalo ne promijeni njihov odnos te da se sve vrati na staro, misleći na njezino tijelo. Donaldovim dolaskom na predsjedničku poziciju brak Trumpovih stavljen je pod povećalo, uz konstantne kontroverze. Na inauguraciji kamere su uhvatile Melaniju kako se mršti, kao da u nekoliko navrata izbjegava primit supruga za ruku. Mediji su pisali kako se Donald i Melania, dok su okruženi fotoreporterima i kamerama, smješkaju i drže za ruke pokušavajući održati privid sretnog bračnog para, ali da je iza zatvorenih vrata njihov odnos daleko je od sretnog. Pisalo se da bračni par ima problema već dulje vrijeme te da Melania odbija dijeliti bračnu postelju s Donaldom.