Nekoliko stotina ljudi iz cijele Hrvatske javilo se na apel Crvenog križa da se odazovu akciji davanja krvi radi prikupljanja potencijalnih donora koštane srži za malu sedmogodišnju Vinkovčanku Luciju Šuvaković.

POGLEDAJTE VIDEO: Lucija je oboljela od leukemije

Obitelj Šuvaković je prije nekoliko mjeseci saznala da Lucija boluje od akutne mijeloične leukemije (AML), a nalazi su, još k tome, pokazali da se nalazi u trećoj rizičnoj skupini te da joj je nužno i relativno hitno potrebna transplantacija koštane srži. Najveći problem za obitelj je što Lucijini brat i sestra nisu podobni donori, dok su mama Lidija i tata Tomislav tek djelomično dobri donori jer im se markeri ne poklapaju u potpunosti s kćerinim.

- Liječnici su rekli kako Lucija ima i genetsku mutaciju koja otežava liječenje i jedan pozitivni nalaz kojim nisu bili oduševljeni pa je potrebno donora naći što prije. Naime, u roku od osam tjedana Luciji će isteći ciklus kemoterapija kojima je izložena kako bi joj se bolest dovela u remisiju. Samim tim i stanje koje je najbolje za transplantaciju. Idući tjedan treba krenuti pretraživanje svjetskog registra donora - kaže nam majka Lidija Šuvaković, koja je proteklih šest tjedana provela u Zagrebu u bolnici s kćeri, a sad ju je tamo zamijenio suprug Tomislav. Dodaje kako je saznala da ima 63.000 donora u svijetu čija je krv već tipizirana i 65.000 onih koji su na popisu potencijalnih donora.

- No oni nisu tipizirani, a mnogi donori, kad ih se pozove, odustanu. To me je bacilo u očaj pa sam preko prijatelja pokrenula čitavu akciju pronalaska donora u Hrvatskoj nadajući se da bismo lakše došli do ‘domaćeg’ donora, nego nekog u svijetu. Javilo se jako puno ljudi, ali se pojavio problem - nastavlja majka Lidija.

Zaklada Ana Rukavina, koja je s Ministarstvom zdravstva zadužena za organiziranje akcija prikupljanja donora i tipizaciju, nema utjecaja na to kad će potencijalni donori biti tipizirani. Sredstva za tipizaciju osigurana su iz proračuna RH i novac nije problem. Problem je što se tipizacija provodi u nekoliko navrata tijekom godine, u KBC-u Zagreb, tek kad se sakupi dovoljan broj uzoraka.

Ministarstvo potom objavljuje natječaj za pronalazak tvrtke koja će obaviti tipizaciju. Sve to ima svoju proceduru koja traje, rekli su nam u Zakladi. Obitelj Šuvaković se nada da će se u registru tipiziranih naći odgovarajući donor. Lucija se osjeća dobro i relativno dobro podnosi kemoterapije.