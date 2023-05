Hrvatske vode objavile veliku prognozu: Bit će nestabilno, najviše kiše očekuje se u utorak

U proteklih 24 sata pale su znatne količine oborina na području gotovo cijele Hrvatske u prosjeku između 10 i 40 mm. Najviše kiše palo je na području Zadarskog zaleđa: Gračac 256 mm, Knin 56 mm, Šibenik 37 mm, odnosno na slivovima rijeke Zrmanje (Obrovac) i Otuče (Gračac).

S obzirom na izuzetno velike i intenzivne oborine te kako je tlo od prethodnih kiša već bilo zasićeno vodom, došlo je do naglog porasta i izlijevanja rijeke Otuče u Gračacu te rijeke Zrmanje u Obrovcu.

Nove prognoze od jutros ukazale su na mogućnost pojave velikih vodnih valova rijeka Save, Kupe i Une u narednim danima. Očekuju se vrlo visoki vodostaji rijeke Kupe na karlovačkom, petrinjskom i sisačkom području te osobito rijeke Une na kostajničkom području.

Prognoza oborina u narednih 7 dana

U narednih 7 dana i dalje se očekuju nestabilne vremenske prilike. Najviše kiše očekuje se tijekom utorka 16.5.2023. pri čemu obilnije oborine mogu pasti u gorskim predjelima.

Od četvrtka 18.5.2023. ipak slijedi smirivanje vremenskih prilika. Mjestimice će kiše biti i dalje, ali u puno manjim količinama.

Prognoza za utorak

Promjenljivo do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice obilna oborina, osobito u gorskim predjelima. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar.

Na sjevernom Jadranu jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji jako i olujno jugo. Minimalna temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu između 14 i 18 °C. Maksimalna uglavnom od 14 do 17, u Slavoniji i do 21 °C, a na Jadranu između 18 i 22 °C.

