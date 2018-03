'Dopustite korištenje trave da opustimo apatičnu atmosferu'

Saborski zastupnici raspravljali su u ponedjeljak o prijedlogu Zakona o OPG-u. Krešo Beljak (HSS) upitao je jesu li vladajući možda razmišljali o tome da se prošire popisi djelatnosti kojima se OPG-ovi mogu baviti i da se legalizira uzgoj marihuane kako bi se tako priječilo divljanje crnog tržišta.

- Naravno, ne govorim o osobnim potrebama, govorim prije svega o medicinskom korištenju marihuane, odnosno indijske konoplje, ali isto tako trebalo bi razmisliti da se dopusti korištenje kako bi se opustila ova nevjerojatno apatična atmosfera u koju ste nas upravo doveli vi vladajući - kazao je Beljak.

Branimir Bunjac (Živi zid) upozorio je kako je stanje u poljoprivredi katastrofalno.

- Teško je očekivati da će jedan ovakav, specijalizirani uski zakon, uspjeti to stanje bitno popraviti. Promatrajući one podatke kojim raspolaže Državni zavod za statistiku, hrvatska poljoprivreda izgubila je 2/3 onoga što je prije imala, odnosno, proizvodnje u pojedinim sektorima - kazao je. Naveo je podatak da je Hrvatska prošle godine uvezla hrane za 10 milijardi kuna što predstavlja apsolutni rekord, a ta hrana je, kaže "otpad".

- Žalosno je gledati da naši građani kupuju hranu u susjednim zemljama, bilo da je to BiH, bilo da je to Slovenija, Mađarska ili Srbija. Žalosno je gledati da su, zbog poreznih politika, hrvatski proizvodi jeftiniji u inozemstvu, nego u Hrvatskoj. Hrvatska poljoprivreda neće se uspjeti oporaviti tako dugo dok je ovakva monetarna politika i Hrvatska se neće poljoprivreda oporaviti tako dugo, dok je općenito politika u rukama ovakve parlamentarne većine - ustvrdio je.

Najavio je i amandman kojim bi će tražiti da se od ovrhe zaštiti i nekretnina koja OPG-u služi za obavljanje osnovne djelatnosti.

- U praksi to konkretno znači da recimo, vlasnik krava ima zaštićenu hranu s kojom će te krave nahraniti, ali nema zaštićenu štalu i ostale pomoćne objekte gdje će te krave boraviti. Tako da je to, u stvari, po jednoj strani apsurd. Bilo kakva parcijalna rješenja koja vode do toga da djelatnost mora prestati, u stvari nisu zaštita, nego predstavljaju bacanje pijeska u oči - kazao je.

I Most je najavio amandmane na zakon. Saborski zastupnik Mosta nezavisnih lista Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta spremio je amandmane jer su stava da će predloženi zakon OPG-ovima donijeti više štete nego koristi, jer brojnim administrativnim barijerama koči njihov razvoj.