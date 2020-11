DORH mora hitno ispitati sve ugovore oko sljemenske žičare

Jasno je da DORH treba hitno ispitati sve ugovore u ovom slučaju. Kad se već nisu ranije bavili žičarom. Jer iz Grada decidirano tvrde da svi ugovori imaju opravdanje i da su sve morali mijenjati zbog lošeg projekta

<p>Prije 13 godina uklonjena je stara žičara koja je iz Zagreba vodila na vrh Sljeme. Taj simbol grada više jednostavno nije izdržao nove zahtjeve sigurnosti. I tad je gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> obećao kako već imaju planove za novu. A ona će stajati maksimalno 200 milijuna kuna. Mnogima se i to činio preveliki trošak, ali ipak se radi o simbolu Zagreba. Kako je vrijeme prolazilo, sa svakim novim projektom, sa sve većom stanicom, sve modernijim gondolama, procjene su rasle. A nakon dvije godine gradnje, sad će cijena s PDV-om probiti 800 milijuna kuna.</p><p>Kad su potpisani ugovori prije dvije godine, s PDV-om je žičara trebala stajati oko 523 milijuna kuna. I to je bio golemi iznos, a i danas je misterij zašto je planirana skupa međupostaja. A onda su krenuli aneksi s omiljenom Bandićevom tvrtkom koja gradi žičaru, Pionirom. Kroz godinu dana, cijena je već bila na 625 milijuna. A u tome nisu svi ostali radovi koji su napravljeni za žičaru, od rotora, cesta, pruge... Pa je onda ipak Zagreb odlučio dići i kredit za žičaru te je prebaciti ZET-u.</p><p>Kamate u 15 godina su 122 milijuna kuna. A žičara još nije počela voziti, tko zna kakva iznenađenja nas još čekaju. Nepoznati autor je objavio film koji u sedam sati prikazuje kako su mijenjani ugovori, sklapani aneksi, daje dokaze da su se radovi višestruko naplaćivali: kopali su blato, a naplatili kao da su bušili planinu. I još niz detalja. Sve je to trajalo dulje od dvije godine. Jasno je da DORH treba hitno ispitati sve ugovore u ovom slučaju. Kad se već nisu ranije bavili žičarom. Jer iz Grada decidirano tvrde da svi ugovori imaju opravdanje i da su sve morali mijenjati zbog lošeg projekta.</p><p>Hoće li netko završiti u zatvoru? Ne možemo sad znati iako ima ozbiljnih indicija. Ali ono što je jasno u bilo kojoj varijanti je da će žičara biti najskuplji projekt ikad u Zagrebu, da je izvođač dobro zaradio i da je od početka očito sve loše planirano. Ili bi cinici rekli, namjerno je loše planirano.</p>