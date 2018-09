DORH vari po Uljaniku, kupci otkazuju naručene brodove...

Nakon što je u ponedjeljak kompanija Siem Shipping odustala od gradnje četiri ugovorena broda u Uljaniku, uslijedio je novi udar na naše brodogradilište. Od jučer im je blokiran račun.

Radnici su nastavili raditi na četiri broda od kojih su dva u poodmakloj fazi gradnje, a dva tek na početku. I dalje su nezadovljni i zabrinuti.

- Najveća je bojazan da za ovo što smo do sada odradili nećemo dobiti ništa. To je scenarij u slučaju da se odustane od gradnje. Trenutno se pregovara s brodovlasnikom kako bismo ipak završili tu narudžbu - pojašnjava trenutnu situaciju u Uljaniku Boris Cerovac, predsjednik Jadranskog sindikata. Uljak s ta četiri broda ima ugovore za još njih osam.

- Ukupno imamo narudžbe za 12 brodova. Nadamo se da brodovlasnici neće više odustajati i da će se javljati novi, jer bez obzira na sve, kvaliteta naših brodova je neupitna - kaže Cerovac. Oglasili su se i iz Uljanik grupe gdje navode kako s vlasnikom pregovaraju da se ne otkazuje ugovor za brod koji je već 70 posto izgrađen, a trebao bi služiti za prijevoz automobila i kamiona.

- Ostala tri projekta, gradnje 515, 524 i 525, u vrlo su niskoj fazi realizacije, pa ne predstavljaju značajniji teret za Program restrukturiranja, štoviše provedbom Programa Uljanik napušta tzv. srednje složenu nišu brodova i više neće graditi brodove za prijevoz automobila i kamiona - kažu iz Uljanika. Dok oni pregovaraju s brodovlasnicima, dokumentaciju Uljanik grupe skenira DORH. Paralelno im je blokiran račun, a tko stoji iza blokade još nema službenih informacija. Ono što se zna jest da dugovi Uljanika prema dobavljačima iznose oko 760 milijuna kuna.

- Nemamo još informacije o konkretnim iznosnima, a radi se o velikim svotama koje potražuju kooperanti i dobavljači. No zadnjih godina smo bili 100 puta s blokiranim računom i svaki put smo problem riješili, pa vjerujem da ćemo i ovoga puta - kaže Cerovac. Iz brodograditeljskih krugova doznajemo da su u opasnosti i drugi poslovi zbog ovih otkazivanja. Naime, Danko Končar je takoreći pred potpisivanjem ugovora za desetak putničkih brodova ukupno vrijednih milijardu dolara, no brodovlasnici s kojima pregovara, ne žele imati posla sa sadašnjom upravom Uljanika. Nemaju povjerenja. Inače, riječ je o putničkim brodovima veličine od 100 do 300 metara.

Horvat: Država će preuzeti opterećenja za dva otkazana broda

Otkazanu narudžbu ugovora o gradnji četiri broda Uljaniku, te izvide koje po nalogu Državnog odvjetništva provodi policija u pulskoj Uljanik grupi uslijed čega su joj u ponedjeljak blokirani računi u utorak je u Karlovcu komentirao ministar gospodarstva Darko Horvat. Upitan hoće li Vlada tvrtki dati jamstva rekao je da ne, a pogotovo ne onima koji su nas u takvu situaciju doveli, te dodao.

- Četiri broda koja su otkazana u proteklih nekoliko dana, obveze koje Uljanik grupa, odnosno Uljanik brodogradnja kao određeni avans uzeo ta četiri broda je negdje na razini 30-ak milijuna eura. U ovom trenutku za razliku od nekih koji mudro šute i spavaju zimski san, a spavali su ga proteklih pet godina, Hrvatska Vlada pokušava barem za ta dva broda skinuti to opterećenje i osigurati kontinuitet i isporuku ta dva broda. 23.6 i 4.6 milijuna eura koji kao nekakav teret ovoj Vladi stoji su na ta dva broda. Pokušat ćemo sa vlasnicima anulirati, ta dva broda završiti, a dva broda za koja su uzeta jamstva, na razini su 5 milijuna eura koja će Uljanik grupa jednog dana morati platiti - rekao je Horvat, te dodao da su u suradnji s DORH-om pokrenuli određene aktivnosti, a po okončanim izvodima DORH-a i policije u Uljaniku će donijeti planove i odluke o tome što i kako dalje, te pojasnio da je izvide policije i DORH-a u Uljanik pokrenuo glavni državni odvjetnik temeljem informacija o provedenom financijskom nadzoru tvrtke.

Rekao je i da u ovom trenutku ne zna što radi Pula niti Istarska županija, ali i da su optužbe izrečene u utorak na teret Vlade obična smicalica i dječja igra, te poručio sa se on ne bi igrao na ovakav način i skrivao u Zagrebu i Bruxsellesu, već bi kako im je i preporučio da nakon isplate plaće za 8. mjesec zasuću rukave i pronađu kolateral, da bude potrebe za bilo kakvim kreditom da ga mogu uzet i da radnicima mogu dati plaće za deveti mjesec.