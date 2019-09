Dorian ojačao na 5. kategoriju: Prijete vjetrovi od 250 km/h!

Očekuje se da će se iznimno opasna oluja obrušiti na Bahame u nedjelju obilnim kišama koje bi mogle potrajati dva dana, visokim valovima i jakim vjetrovima - priopćio je NHC.

POGLEDAJTE VIDEO:

Major #HurricaneDorian , seen here by NOAA's #GOESWest , is now an extremely dangerous Cat. 3 storm. #Dorian is expected to strengthen and "poses a significant threat to #Florida and the northwestern #Bahamas ," according to the @NHC_Atlantic . More: https://t.co/RCbt7BjzmA pic.twitter.com/3n0qIuZAvH

Rano u nedjelju po lokalnom vremenu, uragan Dorian se nalazio 55 kilometara istočno od otoka Abaca, praćen vjetrovima od 260 kilometara na sat.

Premijer Hubert Minnis je pozvao stanovnike otoka Abaca i Grand Bahama da se upute na glavni otok kako bi izbjegli "opasnu i razornu oluju".

Imagine being on the Abaco’s or Grand Bahama Island with that monster approaching. Praying for everyone’s safety. It’s going to be a physically and emotionally exhausting 2 days. #Bahamas friends take every precaution you can. This is likely the worst you’ve ever seen. #Dorian pic.twitter.com/gr1g8DzNq0