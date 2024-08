Došao na pregled vida, rekli su mu da ima još 12 mjeseci života

Žena i ja smo počeli plakati. Rekao sam doktoru da to ne može biti točno. Pa to sam dosad gledao na televiziji! Nisam mogao vjerovati da mi se to događa. Rekli su mi da ću umrijeti za godinu dana ako ne krenem odmah s terapijom, činilo mi se da sanjam rekao je Michael Sixsmith (61), prenosi Mirror.

Britanac je otišao na pregled vida kako bi dobio nove naočale. Požalio se da ga boli glava kad gleda TV. Optičar ga je poslao kod doktora nakon što je primijetio nešto u njegovom desnom oku. Ispostavilo se da je to bio melanom koji stvara stanice unutar oka.

Doktori su mu rekli da mora odmah na operaciju, ali pretrage su otkrile da se rak proširio na jetru.

- U jetri su mi našli pet melanoma. Rekli su mi da ću s tretmanom živjeti malo dulje, 18 mjeseci. Ali imam sina, ima 11 godina. Želim ga vidjeti kako odrasta. Tretman koji su mi preporučili ima 15 posto šanse da uspije. Želim im dokazati da su u krivu, ne mogu živjeti samo 18 mjeseci. Imam prekrasnu obitelj, želim biti tu još 20 godina - rekao je Michael, koji se odlučio liječiti privatno metodom koja ima puno bolje šanse protiv ovakve vrste raka.

No kako to košta najmanje 50.000 funti, obitelj je napravila GoFundMe račun i skuplja novac.