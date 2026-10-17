Došao u Englesku ubiti čovjeka. Naredbu dobio od 'Agenta 47'

Sud u Londonu osudio je 19-godišnjeg Norvežanina na 20 godina zatvora zbog sudjelovanja u uroti za ubojstvo. Mladić je u ožujku prošle godine doputovao iz Stavangera u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi za 25.000 eura ubio nepoznatu osobu, no policija ga je uhitila prije nego što je mogao izvršiti plan. Johannes Kongsnes Natland, koji je bio talentirani nogometaš, stigao je u Manchester s privremenom putovnicom. Službenici granične službe pustili su ga uz obvezu da se vrati u zračnu luku na let kući, ali umjesto toga taksijem je otišao u Huddersfield. U hotelu Briar Court preuzeo je pištolj, revolver, 12 komada streljiva i 2.000 funti, a zatim je trebao koristiti ukradeni Nissan s lažnim registarskim oznakama.

Policija ga je uhitila u hotelu u 5.15 sati, dva dana nakon dolaska u Ujedinjeno Kraljevstvo. Kod njega su pronašli oružje, streljivo i rukavice. Natland je priznao posjedovanje oružja i streljiva, a poroti je rekao da je namjeravao pucati si u stopalo kako bi se izvukao iz situacije.

- Nisam bio međunarodni plaćeni ubojica. Mislio sam da ljudi imaju takvu predodžbu o meni i očekuju da budem takav. Znao sam da nisam, rekao je Natland poroti.

Sud je čuo da je Natlanda angažirao drugi tinejdžer, kojeg su zvali Generalen, a koji je radio za švedsku kriminalnu skupinu Foxtrot. Tužitelji su skupinu opisali kao organizaciju koju podupire iranski režim i koja regrutira djecu za krijumčarenje droge i nasilne zločine. Natlandu je upute davao šef koji govori engleski i koristio je ime Agent 47; njegov identitet i lokacija ostali su nepoznati.

Branitelj Paul Hynes istaknuo je da je Natland prije nego što se navukao na drogu bio uspješan učenik, sportaš i omiljen među vršnjacima. Sutkinja Cheema-Grubb rekla je da poruke pokazuju kako je sudjelovao u planu i da je povremeno bio uzbuđen zbog njega. Dodala je da bi Natland, da policija nije spriječila ubojstvo, proveo dogovoreno u djelo.

*uz korištenje AI-ja