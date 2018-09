Došao u policiju i rekao: 'Mene su kao bebu oteli iz kolijevke...'

Supružnici Bernice i Gil Abeyta spavali su u sobi pored sobe svog sinčića kad je otet 15. srpnja 1986. godine. Kad su se probudili i vidjeli da ga nema pretražili su cijelu kuću prije nego su pozvali policiju. Istražitelji su tada rekli da nisu pronašli nikakve tragove provale u kuću, no prednja su vrata bila otključana i prozor je bio otvoren.

Foto: Facebook Bernice sa tek rođenim sinom Christopherom

Beba nikad nije pronađena. Obitelj nikad nije prestala tražiti izgubljenog dječaka.

Nedavno se na policiji u Coloradu Springsu pojavio muškarac koji tvrdi da je davno ukradena beba. Da je on Christopher Abeyta. Obitelji je to, naravno, odmah dalo novu nadu. No policija sada čeka rezultate DNA analize da bi mogla sa sigurnošću utvrditi je li to zaista izgubljeni sin i brat obitelji Abeyta.

Foto: Facebook Christopherove majka i sestra

Majka umrla ne dočekavši sina

Christopherova majka Bernice je umrla prošle godine nakon dugogodišnje borbe s rakom. Nestalog sina nije dočekala opet vidjeti. Cijeli život ona i suprug su neumorno pokušavali naći oteto dijete. Osim njega imali su još petero djece od čega i jednu kćer sa sindromom Down.

Tri puta su bili gotovo sigurno da su ga pronašli. Od potrage nisu odustale ni Christopherove sestre Linnea i Denise.

Foto: Facebook Sestre ne odustaju od potrage

- Mama ga je večer prije otmice stavila u krevetić, ušuškala i poljubila. To je bilo zadnji put da je vidjela svoju bebu. Do kraja života je strašno patila - kazala je sestra Denise. Policija je bezuspješno godinama tragala za bebom.

Foto: Facebook Bernice sa bebom Christopherom

Obitelj je napravila i Facebook stranicu posvećenu nestanku Christophera. Obitelj je uvijek mislila da je otmičar netko blizak obitelji, a želi im se zbog nečega osvetiti.