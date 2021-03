U Caracasu, iz kojeg dolazim, ne možete normalno prošetati kućnog ljubimca ulicom jer postoji velika šansa da će vam ga oteti. Prate vas s pištoljima, zovu i traže otkupninu.

Ispričala nam je to Venezuelanka Anna Nuzzi (66), koja je svoju nestabilnu domovinu, s mužem Hrvatom, zamijenila Zagrebom. U glavnom gradu žive već tri godine. Suprug je uspio naći posao, dok ga ona i dalje traži. Cijeli život radila je sa životinjama i, kaže, u tome se vidi i dalje. Umjesto da se dosađuje u domu, odlučila je nekoliko puta tjedno volontirati u Azilu Dumovec u Zagrebu.

- Brinem za štence, socijaliziram ih te pomažem oko oporavka ozlijeđenih mačaka. Imam malo problema s ramenom pa uglavnom šetam manje pse - priča Anna, koju smo snimili upravo u Azilu. Hranila je štence koji su s majkom stigli iz mjesta Pecki kraj Petrinje, a dobili su imena prema likovima iz serijala “Harry Potter”.

- Studirala sam veterinu i završila tri godine. Nisam baš bila za klinički dio posla, nego više za brigu i socijalizaciju - kaže Anna. Zato je, uz pomoć prijatelja iz uzgajivačnice, nedaleko od Caracasa, naučila tajne zanata brige o životinjama te je u Venezueli otvorila hotel za pse.

- Ljudi ondje nemaju toliko parkova, kao vi u Zagrebu. Ako netko i ima psa, čuva ga u dvorištu ili pak u zajedničkim vrtovima koje uređuju uz zgrade. Vikendima vole ići na izlete pa im je moj smještaj za pse bio idealan. Neke sam čuvala i po godinu dana jer su se ljudi odselili pa se kasnije vratili po ljubimce - priča Anna.

Iako imati životinju u Venezueli nije statusni simbol, zbog velike nesigurnosti i siromaštva vlasnici moraju itekako paziti na njih. Organizirane bande prate ljude i ako vide da netko imalo pokazuje da ima novca, postaje idealna meta zločincima.

- Ondje je prosječna mjesečna plaća oko dva američka dolara. Zemlju je poharala inflacija i sve je gore. Kad vam otmu psa, traže vas stotinu, tisuću, pa i više američkih dolara pa si možete zamisliti koliko je to novca za one koji nemaju ništa - priča Anna. Društvene mreže bile su im pune objava u kojima ljudi daju nagradu ako im netko vrati kućnog ljubimca. Ona je imala sreće pa je njen zlatni retriver izbjegao tu sudbinu. S njima se doselio u Zagreb, no nakon šest mjeseci je, nažalost, uginuo.

- Željela bih ponovno imati jednog zlatnog retrivera. Uz to, pokušavamo skupiti novce jer mi je san otvoriti hotelčić za pse u okolici Zagreba. Moram priznati da je to u Hrvatskoj, zbog birokracije, puno teže nego u Venezueli - kaže Anna iz iskustva. Ni u domovini nema posla za starije, no lakše im je ostvariti privatnu inicijativu, platiti porez i početi s radom.

- Pričam španjolski i engleski. Razumijem i hrvatski, ako pričate sporo. Imam talijanske krvi, a oni ionako pričaju rukama - smije se Anna.