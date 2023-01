Došli su BMW-om na skijalište na Platku pa driftali! Onda su prišli čovjeku i pretukli ga...

Izletnici koji su se u nedjelju zabavljali na popularnom skijalištu i mirnom obiteljskom izletištu Platak, nadomak Rijeke, doživjeli su šok kada se oko 20 sati pred njima počelo odvijati neviđeno divljaštvo.

- Sjedili smo u X - baru gdje smo se došli podružiti nakon posla. Smijali smo se, pričali i opuštali kada se na skijaškoj stazi pojavio crni BMW s nekoliko mladića i djevojaka. Nismo mogli vjerovati kada su s autom počeli 'driftati' na stazi za skijaše i sanjkaše. Divljački su se tako vrtjeli dok se autom nisu ukopali u snijegu. Jedan čovjek iz kafića je u jednom trenutku otišao. Uzeo je svoje stvari i krenuo s curom do parkirališta prema autu, u namjeri da ide kući. Oni su mu tada prišli i ubrzo smo iz kafića vidjeli naguravanje između njih te tuču. Nekolicina nas odmah je istrčala pomoći i razdvojiti ih pri čemu je troje dečki ozlijeđeno. Svojim očima sam vidio kako su jednog od njih cipelarili u glavu dok je ležao onesviješten na podu. Stvarno ružno i za svaku osudu, pogotovo jer sam kasnije čuo da su napadači navodno MMA borci. Ne znam da li je to istina, ali ako je, to sigurno nisu sportaši nego neodgojeni divljaci - kazao je svjedok koji je priskočio pomoći ozlijeđenima te pozvao hitnu i policiju.

Foto: čitatelj RI portala

'Bili su pijani'

Dodaje kako su napadači bili vidno alkoholizirani. Teže ozlijeđenog mladića, koji je zaprimio udarce u glavu, dečki su polegli na dasku i imobilizirali do brzog dolaska Hitne službe, koja je njega i dvojicu lakše ozlijeđenih prevezla u bolnicu. Nakon pružene liječničke pomoći pušteni su na kućnu njegu. Ubrzo je stigla i policija koja je napadače zatekla kraj uglavljenog automobila.

IZ PU primorsko goranske potvrđuju kako su dojavu o incidentu zaprimili oko 20:10 sati.

- Nakon zaprimljene dojave o tučnjavi policija je izašla na teren i intervenirala. U vezu s događajem dovode se tri osobe nad kojima se vrši postupanje kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice - kratko kažu iz riječke policije.

