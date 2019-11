'Dosta je!' Najsnažnije poruke koje su učitelji poručili Vladi

Nakon ogromnog prosvjeda, u ponedjeljak su u 16 sati započeli pregovori koji su potrajali sve do 23 sata. Pred medije su izašli predstavnici sindikata koji nisu željeli iznositi detalje, ali su i najavili nastavak pregovora.

Mi smo vas pak odlučili podsjetiti na najvažnije poruke koje su se jučer mogle vidjeti na transparentima i čuti s pozornice na Trgu bana Jelačića.

- Andrej, nismo te tako učili. Tvoja 16. gimnazija, stajalo je na jednom od najmaštovitijih transparenata kad je povorka oko 11 sati stigla na trg.

'Došli smo reći dosta!'

- Demotivirano obrazovanje je nepokrenuta Hrvatska. Štrajk koji smo pokrenuli je po trajanju, intenzitetu i jedinstvu nadmašio sve dosadašnje. Ovaj štrajk je svjetlo na kraju tunela, nada našim građanima, poručila je s pozornice Sanja Šprem oko 12:15 sati. Dodala je da je štrajk borba protiv odlaska u Irsku i Njemačku. 'Predugo smo svi zajedno šutjeli' kaže Šprem. ''Došli smo reći dosta'. Na njen poziv, cijelim Trgom se orilo 'Dosta, dosta!'.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Mi učitelji smo Liga prvaka!'

Oko 12:30 mikrofon je preuzeo vjeroučitelj iz Prve sušačke gimnazije, Marin Miletić.

- Ovo je zemlja hrabrih učitelja, hrabrih radnika, hrabrih studenata, hrabrih učenika, hrabrih ljudi. Ovo danas ovdje je naš krik za pravdu, za bolju Hrvatsku, za zemlju s manje beskućnika, koja će se više boriti za siromašne, za radnike koji će dobivati poštenu plaću. I onda nas neki pitaju zašto štrajkamo? Štrajkamo zbog nepravde koju godinama trpimo, zato što nam se guši stvaralački duh, zato što nas se guši birokracijom, rekao je Miletić, vjeroučitelj poznat po svojem YouTube kanalu, ali i brojnim 'selfijima' s političarima od Kolinde Grabar Kitarović, Zlatka Hasanbegovića i Željke Markić do Davora Bernardića.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ne želimo anonimne prijave! Mi učitelji smo ponosni na svoj rad, ako imaš nešto protiv nas, stani imenom i prezimenom iza tih prijava. Moja kolegica radi 38 godina, 8 mjeseci i 3 dana, zadnja plaća joj je bila 6200 kuna. O čemu pričate vi, gospodo političari? Koga vi lažete i obmanjujete? Dosta vas je više! Dosta!

- Gospodine premijeru i drugi političari, ovo je Liga prvaka! Mi učitelji smo Liga prvaka, na nama stoji ovo društvo, u nas trebate ulagati, nama trebate pomagati, nad nama trebate skrbiti, nad živim ljudima, a ne na nekim fejk tabletima iz Kine koji nakon mjesec dana više ne rade, koje izbacuju iz francuskog školskog sustava, zaključio je.

'Nema predaje! Ne odustajte!'

Nakon Miletića, pred okupljene prosvjednike je stao Saša Ceci s Instituta Ruđer Bošković.

- Pitali su me što bih poručio premijeru. Rako sam da ono što on radi nije nikakav dijalog. Htio sam mu reći svašta, koliko mi je drago bilo vidjeti na tom štrajku moje kolege koji su tamo došli za naše tete spremačice. One tete spremačice koje za tri, tri i pol tisuće kuna ulaze u laboratorije u kojima radimo s radijacijom, s toksinima, s otrovima... Kad one odu, nitko neće s time htjeti raditi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nismo mi ušli u štrajk jer će propasti znanost, što neće biti budućnosti... Mi smo štrajkali jer su to naše kolege s kojima radimo i vidimo koliko im je teško. Nema predaje! Ne odustajte. Nemojte slučajno da netko odustane. Da me sad netko pita što bih poručio premijeru, e poručio bih mu: 'Ovo ti je škola, drugi puta ćeš pametnije. Ako će biti drugog puta, zaključio je Ceci.

'Navikli su da nam mogu pljunuti u lice!'

Oko 13 sati u ponedjeljak se prosvjednicima obratio Luka Žužul, nastavnik povijesti iz Osnovne škole Tin Ujević u Krivodolu kraj Imotskog.

Dok stojim pred vama, emocije su mi pomiješane. Osjećam i ponos i stid. Stid jer su me oni najgori u društvu natjerali da se dignem u 4 ujutro i dolazim 400 kilometara i javno se izložim ovdje umjesto da sam u svojem razredu. Nakon samo 13 godina staža ja sam mrtav, iscrpljen. To nije zbog mojih učenika. Ja samo zbog njih provodim stotine reformi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Škola je živo tkivo, živi organizam i činimo ga svi, od čistačice do ravnatelja... Vi koji radite znate da u ovom poslu titule malo znače. Moja plaća određuje se koeficijentom kojim mi u lice poručuju: Ti nisi jednako vrijedan. A zašto to rade?

- Zato što mogu, jer smo najobrazovaniji, najpristojniji, najšutljiviji. Jer su navikli da nam mogu pljunuti u lice, a mi ćemo to samo obrisati. No, dosta je!

- Teško je preživjeti nemir koji proizlazi iz činjenice da se osjećamo kao drugorazredni građani, koji radimo drugorazredan posao, a drugorazredan sam zbog toga što sam učitelj, što me svaka budala može pljuvati i zvati me uhljebom, zaključio je nastavnik povijesti svoj govor.

'Vi ste, premijeru, odgovorni za mrcvarenje!'

- Nikada više u ovoj zemlji ne smije biti učitelja koji će pognuti glavu pred drugima koji ga sramote. Mi smo oni koji kreiraju budućnost Hrvatske. Nismo političari, oni su kočničari. Ne tražimo samo novac jer nije u šoldima sve, tražimo i druge stvari, rekao je s pozornice Branimir Mihalinec, šef Sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

On je poručio premijeru da se 'prestane baviti teorijama zavjere i time tko stoji iza sindikata'

- Iza nas stoje učitelji, iza nas stoje građani, iza nas stoji Hrvatska. Vi ste, premijeru, nas doveli danas ovdje. Vi ste odgovorni za mrcvarenje. Vi ste odgovorni što učenici nisu u klupama i što su učitelji na ulici, zaključio je Mihalinec.

'Da sam premijerka na jedan dan, dala bih ostavku još jučer'

Koju bi riječ ostali nastavnici upotrijebili da opišu svoj posao i što bi napravili da su premijeri i premijerke na jedan dan, rekli su nam u videu: