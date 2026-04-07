'Dosta nam je bilo lajanja na Mjesec'. Pa je zato HSS legao pod noge Plenkovićevom HDZ-u

Iduće godine navršit će se točno tri desetljeća otkako su dva HSS-ova vijećnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini digla ruku za HDZ, omogućili mu da napokon osvoji većinu, prekine Zagrebačku krizu i izabere HDZ-ova gradonačelnika, nakon što je predsjednik Franjo Tuđman odbio potvrditi četiri legalna i legitimna oporbena gradonačelnika.

Radilo se o Antunu Šporeru i Damiru Bukoviću, koji su ovim potezom ušli u antologiju političkog prevratništva.

Da su barem Krešo Beljak i Darko Vuletić pričekali godinu dana pa da svoje pretrčavanje iz oporbe u HDZ koordiniraju s tom notornom obljetnicom.

Svatko sa svakim

Jer, možda ovaj manevar tandema Beljak-Vuletić nije tako dramatičan kao manevar njihovih stranačkih kolega Šporera i Bukovića, iako je prepleten toplim ljudskim pričama, sudbinama i parolama, ali opet podsjeća na stvarni karakter Hrvatske seljačke stranke.

Koja je, podsjetimo, nakon toga koalirala s Ivicom Račanom, zatim pretrčala Ivi Sanaderu, pa se vratila Zoranu Milanoviću, pa podržala Tomislava Karamarka, pa onda pobjegla SDP-u, pa se sad priključila Andreju Plenkoviću.

I to pod Vuletićevom parolom: "Dosta nam je bilo lajanja na Mjesec".

Kao što su Šporer i Buković rekli da im je dosta Tuđmanove blokade Zagreba.

HSS-u je naprosto bilo dosta sjedenja u oporbi i otkrio je najbolji način kako da se uvali u parlamentarnu većinu, kao što su to učinili i neki drugi otpadnici, preletači i žetončići.

Borili protiv HDZ-a

Nema veze što je Vuletić prije samo dvije godine vodio, skupa s Beljakom, kampanju za SDP-ovu koaliciju protiv Plenkovićeva HDZ-a, osvojio oporbene glasove koje je sada na pladnju predao HDZ-u. Oporbena lista omogućila im je ulazak u Sabor, nakon čega je sve dalje puka formalnost.

Pa i objašnjenja koja Darko Vuletić, nasljednik "umornog" Beljaka, daje medijima nakon ovog rutinskog pretrčavanja u parlamentarnu većinu. "Donijeli smo tu odgovornu odluku, ma koliko nekome izgledala teška, nama je bila laka", kaže on.

I zato će HSS "lako" uskočiti u većinu zajedno s Domovinskim pokretom čiji je Josip Dabro uvrijedio osnivača HSS-a Stjepana Radića, a Vuletić nakon toga ustašama poručio da "emigriraju". Umjesto toga, Vuletić je emigrirao u savez s Dabrom i DP-om.

Koliko dalje?

"Lako" će uskočiti u većinu s HDZ-om čija korupcija Vuletića ne smeta, dokle god je ima "i u SDP-u i u Možemo!, od Hipodroma pa nadalje". Nije rekao koliko dalje.

Ali je rekao da "svatko odgovara za vlastite postupke i neka ljudi pripaze što čine", zaboravljajući ili ignorirajući činjenicu da je upravo HDZ pravomoćno osuđen za korupciju. Ne pojedinci koji nisu pazili što rade, nego čitava politička stranka s kojom sada koalira.

I naravno, Vuletić će "lako" uskočiti u parlamentarnu većinu nakon što se domogao saborskog mandata upravo na kritici HDZ-a, na kritici korupcije, politiziranja pravosuđa, promocije ustaštva, pokoravanja institucija...

Sada govori o "programskoj i svjetonazorskoj bliskosti".

Nije mu smetao SDP

"Osobno, svjetonazorski pripadam centru, desnom centru", objašnjava Vuletić. Nije mu, međutim, smetalo biti na listi lijeve koalicije Rijeke pravde, zahvaljujući čemu je mogao zamijeniti Krešu Beljaka u ovom sazivu Sabora.

Smetalo mu je sjediti u oporbi i "lajati na Mjesec".

Umjesto toga, sletio je na taj "Mjesec". Odnosno, na njegovu tamnu stranu.

I opet, prava je šteta što se Beljak i Vuletić nisu strpili još malo i mandat predali HDZ-u na okruglu obljetnicu jedne od najvećih, legendarnih i notornih, prevara birača u političkoj povijesti. Kako bi se tandem Beljak-Vuletić mogao i službeno usporediti s tandemom Šporer-Buković.

Što je HSS?

I što je onda taj HSS koji se vraća tamo gdje je navodno oduvijek bio? Premda nije bio ni s Tuđmanom, ni s prvim Sanaderom, ni s prva dva Plenkovića. Osim što je bio trgovačka stranka.

Kako se sada prodaje priča o ideološkoj i svjetonazorskoj bliskosti HSS-a i HDZ-a, kad je Seljačka stranka dobar dio svog postojanja bila u opoziciji tom HDZ-u, boreći se za vlastitu prepoznatljivost i znajući da će ih približavanje HDZ-u koštati utapanja i nestanka sa scene?

Uostalom, kako se HSS može pozivati na bliskost HDZ-u koji je ogrezao u korupciju, kriminal, autokraciju, neustavno ponašanje, promociju radikalizma, rušenje ustavnih vrijednosti i ustavne podjele vlasti?

HSS naprosto ide onamo kamo ih njihov predsjednik odvuče.

A Vuletić je, nakon što se okoristio oporbenom listom, shvatio da budućnost leži uz vladajući HDZ. I uz Domovinski pokret. I uz saborske žetončiće.