'Dosta nam je više poplava! Ne možemo svake godine strepiti'

Cijelu noć nismo spavali. Voda nam je ulazila sa svih strana. Pokušavali smo je nekako zaustaviti, preusmjeriti, ali nismo mogli. Bilo je jednostavno previše. Umorni smo, jedva stojimo na nogama. O, Bože, hoće li se ovo smiriti, u očaju nam govori vlasnica kafića u Hrvatskoj Kostajnici, gdje se jučer Una izlila i poplavila centar grada.

- Čeka se još val iz BiH. Tad će biti najopasnije. Nadam se da ćemo to uspjeti preživjeti. Voda nam je probijala iz zemlje, podrumi su puni vode. Bojimo se da se ne bi još nešto urušilo. Ovo se ponavlja svake godine. Dosta nam je toga! Mora se nešto napraviti, pa ne možemo svake godine strepiti od vode. Ovo je užas! Pola grada nam je pod vodom - nastavlja u očaju govoriti vlasnica kafića.

Nekoliko metara od nje sam centar grada pliva u vodi dok vatrogasci pumpama pokušavaju spriječiti da voda prodre dalje u grad. Pripadnici Hrvatske vojske pune vreće s pijeskom i pojačavaju zečje nasipe, dok kiša nemilice pada po njima. Voda je na neko vrijeme grad podijelila na dva dijela pa su se mještani morali čamcima prebacivati u drugi dio. Donji dio grada potpuno je pod vodom, a neki vlasnici su sami postavili pumpe u kuće kako bi izbacivali vodu i tako spriječili da im se kuća potpuno uništi. No šteta je golema. Prizemlja su pod vodom, a mnogi mještani neće imati gdje spavati. Voda se probila na glavno gradsko raskrižje te ulice, s Ulicom Vladimira Nazora i Šetalištem dr. Franje Tuđmana kraj Hotela Central.

Ovdje nije problem samo brana, nego i čišćenje korita rijeka. To se prije radilo, ali sad se, zbog nekih novih zakona, to više ne radi. Ali prije takvih poplava nije bilo. Govori se o toj brani koja se gradi, ali mislim da to nije krajnje rješenje. Korita se moraju čistiti, bez toga ćemo sljedeće godine opet imati poplave, ako ne i na jesen, odrješito nam govori stariji gospodin Ivan dok gleda kako voda prolazi centrom grada.

U gradu, zasad, nema evakuiranih, a voda u kućanstvima više nije za piće.

- Sve snage su na terenu. Očekujemo još jedan val iz BiH za koji bismo htjeli da prođe što bezbolnije i bez većih materijalnih šteta. Zahvaljujem se svima na pomoći. Zasad uspijevamo održati razinu vode 40 cm razlike u odnosu na rijeku Unu - rekao je Dalibor Bišćan, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice.

Ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut je u Hrvatskoj Kostajnici održao krizni sastanak svih službi i rekao da sustav zaštite od poplava nije zakazao.

- Službe se bore da zaštite ono što se zaštititi da jer je situacija ekstremna. Bilježimo ne rekorde, nego nikad zabilježene razine vode i razine padalina u Hrvatskoj. Na određenim područjima u 24 sata palo je od 240 do 270 litara vode. Sustav sigurno nije zakazao, sve je napravljeno sukladno propisima, iskustvima, znanju i sposobnostima. Poplave su rezultat bujičnih voda koje dolaze nekontrolirano sa svih strana i za koje jednostavno nema obrane - dodao je Trut.

A pred tom bujicom nemoćni su i stanovnici Karlovačke županije.

- Dosta mi je poplava i svega! Prizemlje mi je poplavljeno po ne znam već koji put. U ponedjeljak navečer smo se sklonili na kat i čekamo da se situacija smiri. No nema nam druge, tu živimo, nemamo kuda - govori Jure Trupac iz Gornjeg Mrzlog Polja kraj Duge Rese, koji se s kćeri i psom povukao na kat kuće. Njegova kuća nalazi se uz obalu Mrežnice i uvijek je prva na udaru poplave, a u preseljenju na kat i podizanju namještaja u prizemlju pomogli su mu HGSS-ovci. Ručak su im u utorak čamcem dovezli spasioci i nahranili kokice zarobljene u gospodarskoj zgradi do koje Jure sam ne može. Mrežnica je u ponedjeljak u 23 sata dosegla rekordni vodostaj od 459 centimetara koji je za gotovo 40 cm viši od dosad najvećeg zabilježenog 2014., kad je bio 422 centimetra. Voda se prelila i preko državne ceste između Karlovca i Duge Rese te privremeno potpuno prekinula promet. Nasreću, vodostaj se do jutra spustio i promet se ubrzo uspostavio naizmjenično jednim prometnim trakom. Uslijed porasta vodostaja, na obje karlovačke rijeke, Kupu i Koranu, proglašene su izvanredne mjere obrane od poplave. U 14 sati vodostaj Korane je dosegao 839, a Kupe 838 centimetara. Sve službe su na terenu, grade se nasipi, pune dodatne vreće s pijeskom i distribuiraju u ugrožene dijelove Karlovca, a interventnim službama i civilnim snagama od jučer pomaže i 150 vojnika.

- Zaposlenici gradskih tvrtki i vatrogasci i dalje pune vreće pijeskom na Luščiću, pripadnici Hrvatske vojske na Rakovcu, a u ispomoć su stigli i pripadnici Državne interventne postrojbe iz Rijeke s 10 pumpi. Vatrogasci su imali 18 intervencija, uglavnom zbog ispumpavanja vode - izvijestio je u utorak karlovački Stožer CZ-a dodajući kako je na terenu distribuirano 15.000 vreća s pijeskom.

Istaknuli su da će posebno voditi brigu o stanovnicima koji su zbog poplavljenih prometnica ostali odsječeni. Zbog vode na kolnicima zatvorene su brojne ceste, a i dalje su posebno ugrožena nebranjena naselja.

U poslijepodnevnim satima Karlovac je obišao ministar obrane Mario Banožić u pratnji županice Martine Furdek Hajdin koja je objasnila da su poplavljeni uglavnom gospodarski objekti i dvorišta, a do sada su evidentirali desetak stambenih objekata na području Karlovačke županije. Ministar Banožić najavio je angažman još 50 vojnika i istaknuo kako je do sada na poslovima obrane od poplava u Hrvatskoj ukupno angažirano 450 pripadnika Hrvatske vojske.

Ne nazire se prestanak oborina ni u vrgoračkom kraju gdje su uslijed obilnih kiša podzemne rijeke poplavile dobar dio vrgoračkog polja Rastok, Bunina i Jezero. Nisu samo stradali nasadi vrgoračkih jagoda, nego i luka, paprike, rajčica i krumpira te vinove loze.

- Nije dobro. Nasadi jagoda na otvorenom su u potpunosti uništeni, nema sladora, a plodove će uhvatiti trulež. Meni je još lako, što je s onima koji imaju velike količine krumpira, a o vinovoj lozi da i ne govorim. Sad će za koji dan visoke temperature doći do truleži. Što nije uništila kiša, uništit će bolest - govori nam Davor Franić.

Nasadi jabuka, breskvi i marelica također su pod vodom.

- Da nam hoće izgraditi odvodne tunele koje su obećali tijekom one velike poplave u Kokorićima, možda sad ne bi bile ovolike štete od poplava - rekao nam je jedan postariji Dusinjanjin, kojemu je pod vodom tisuće čokota.

