DOZNAJEMO 9 specijalizanata odbilo raditi u Klinici za tumore. Pacijenti: 'To nam sve stresno'

Nitko na Klinici za tumore nema svog stalnog onkologa. Nemaju dovoljno liječnika, stalno im netko odlazi. Imaju problema s organizacijom. Ja se još liječim na Klinici za tumore, gdje odlazim svakih šest mjeseci na kontrolu, rekla je za 24sata Sanja Šutej, kojoj se karcinom dojke tri puta vraćao. Zagrepčanka Nives Badurina od 2019. godine liječi se na Klinici za tumore od karcinoma dojke, koji je sad prešao i na kosti. Veliki problem joj stvara što nema svojeg onkologa.

- Imam radiologa, kirurga, ginekologa, no nemam onkologa iako imam kompleksne dijagnoze. Činjenica da nemate jednu osobu koja vas prati je izvan sebe. To mi stvara stres jer uvijek ispočetka morate sve prolaziti. Nemate odnos s liječnikom koji je jako bitan. Nije ovo dijagnoza gripe, ovo su teške dijagnoze i stresno je što nemamo svojeg onkologa - ispričala je za 24sata Nives Badurina.

Jednom tjedno, dodaje, dolazi na Kliniku za tumore jer joj se rak dojke proširio i na kosti, a sad joj se sve zakompliciralo, dodaje, i s novom dijagnozom autoimune anemije.

- Nakon pet godina liječenja čovjek već izgubi strpljenje. Napisala sam i dopis ministarstvima kako se tretiraju onkološki pacijenti. I dok je na Klinici za tumore zaista veliki problem činjenica da nemamo onkologe, s druge strane imam fantastičan tim hematologa u Vinogradskoj - istaknula je Badurina.

'U drugima imaju svoje onkologe'

Ivica Belina, predsjednik Koordinacije udruga u zdravstvu, dobro je upoznat s problemom nedostatka onkologa u Klinici za tumore.

- U drugim bolnicama svaki pacijent ima svojeg onkologa koji ga prati, a u Klinici za tumore kad god pacijenti dolaze, dobiju novog. Prima ih onaj koji se zatekne tad u smjeni. Apelirali smo više puta da se to promijeni jer je frustrirajuće kako za pacijente, tako i za same liječnike koji nemaju uvid u to što se sve radilo s pacijentom, nego se moraju upoznavati sa svakim slučajem i tako ne možete pratiti kompletnu situaciju jer nedostaje ta komponenta kontakta i kontinuiranog praćenja. Ovo je problem koji Klinika za tumore ima već dulje - rekao nam je Belina.

24sata imala su uvid u obavijest KBC-a Sestre milosrdnice od 4. prosinca 2024., u kojemu navode da je devet specijalizanata odustalo od specijalizacije iz internističke onkologije u Klinici za tumore, čiji je predstojnik dr. Robert Šeparović, ujedno i šef Odjela internističke onkologije.

Od pouzdanih izvora doznajemo kako je situacija na tom odjelu neizdrživa, da vlada izuzetno loša atmosfera te da su liječnici preopterećeni poslom i da zato mladi liječnici odustaju od specijalizacije u toj Klinici.

Iz KBC-a Sestre milosrdnice dobili smo odgovor u kojemu navode da je natječaj u rujnu 2024. za specijalističko usavršavanje za internističku onkologiju u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice raspisan za pet specijalizanata internističke onkologije.

Traže još troje specijalizanata

- Jedna kandidatkinja je potpisala ugovor o specijalističkom usavršavanju, dok je ostalih četvero kandidata odustalo od specijalizacije. Nakon odustanka, a sukladno rang listi izabranih kandidata, izabrani su novi kandidati. U ovom trenutku dva kandidata su potpisala ugovor o specijalističkom usavršavanju za internističku onkologiju u Klinici za tumore - Centru za maligne bolesti te su u proceduri dobivanja rješenja Ministarstva zdravstva za obavljanje specijalizacije iz internističke onkologije i započinjanja rada. Natječaj za tri radna mjesta koja nisu popunjena bit će ponovno raspisan. Odustanci kandidata za specijalizacije nakon provedenog natječaja za specijalizacije nisu rijetke niti specifične za Odjel za internističku onkologiju. Skrećemo pozornost na postojanje više istih ili sličnih natječajnih procesa za specijalizacije u više zdravstvenih ustanova paralelno te da isti traju određeno vrijeme. Praksa je pokazala da specijalizanti apliciraju na više otvorenih natječaja prema svojim preferencijama i mogućnostima, a sukladno tome u konačnici potencijalno mogu birati između više specijalizacija. Klinika za tumore KBC-a Sestre milosrdnice prva je krenula s natječajnim procesima, a nakon toga i druge zdravstvene ustanove - navode iz ravnateljstva KBC-a Sestre milosrdnice za 24sata.

5

U rujnu 2024. raspisan je natječaj za specijalističko usavršavanje za internističku onkologiju u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice za pet specijalizanata

1

Jedna kandidatkinja je potpisala ugovor o specijalističkom usavršavanju, dok je ostalih četvero kandidata odustalo od specijalizacije