DOZNAJEMO Dječaka (9) prvi put prijavili 2022. Promijenio je već tri škole. Rješenja nema

Dječak radi kojega se ispisao cijeli razred iz njegove prošle škole pohađao je nastavu dva dana u našoj školi, kad su počeli problemi. Prije toga nismo bili obaviješteni o tome tko je on. Naša su ga djeca normalno prihvatila, njegovu smo majku stavili u našu WhatsApp grupu koju imamo s učiteljicom, zaželjeli smo dobrodošlicu dječaku. No odmah su prvi dan, prošlu srijedu, počeli problemi, a potom kad su nam djeca u četvrtak ispričala što je sve radio, kako je počeo zlostavljati našu djecu koja su oduvijek bila miran razred. Bila su u šoku zbog njegova ponašanja jer su takvi izrazi i postupci krajnje prosti za 10-godišnjaka. Tad su neki roditelji povezali o kojemu je dječaku riječ. Odmah smo prijavili školi i u petak zatražili sastanak s ravnateljem, a djecu od tada ne šaljemo na nastavu. Svi smo složni i suglasni u tome da ih ne šaljemo dok se god ne riješi situacija.

Njegova se majka oglasila u jednom trenu u WhatsApp grupi, bilo je to prošle nedjelje navečer, kad je zatražila roditeljski sastanak, koji je i održan u ponedjeljak, i to sa svim nadležnim tijelima. Na sastanku smo svi razgovarali, svaka strana je rekla svoje, ponuđene su nam mjere koje smo jasno odbacili. Mjere su te da su mu dodijeljeni asistent koji ima određene okvire djelovanja i dodatan psiholog te nam je na raspolaganju stručna služba. No to je sve bilo i tad kad je on zlostavljao našu djecu tako da to nisu mjere koje jamče sigurnost naše djece. Rečeno nam je da se proširuje opseg djelovanja asistenta. No što on može osim opomenuti ga. U prva dva dana asistent je sjedio u zadnjoj klupi. Tvrde da opasnosti nema i ono što je nevjerojatno je da nama nude psihološku pomoć. Pa naša djeca su do danas funkcionirala, tamo nikad nije bilo problema, nitko nikad nije išao na razgovor i sad nama nude psihološku pomoć. To je apsurd cijele te ponude, ispričali su nam roditelji djece.

Ovo je već treća osnovna škola koju pohađa ovaj dječak. Naime, dječak je u prvi razred krenuo u jednu zagrebačku školu, a već je tad, kako doznaju 24sata, počelo postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad nad njegovom obitelji.

Hrvatski zavod za socijalni rad za 24sata je otkrio kako je "postupanje nadležnoga područnog ureda u predmetnoj obitelji započelo u ožujku 2022. godine nakon zaprimljene obavijesti škole".

Promijenio tri škole

Dječak je u to vrijeme pohađao prvi razred osnovne škole. Zatim se upisao u drugu osnovnu školu, u kojoj je pohađao 2. i 3. razred, a sve je kulminiralo time da su radi njega svi roditelji ispisali svoju djecu iz tog razreda.

Kako bi smirili situaciju, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je početkom ove školske godine odgovorilo na upit 24sata kako će riješiti problem, i to tako da će roditelji dječaka prebaciti u drugu školu. I tako je dječak upisao 4. razred osnovne škole u trećoj školi, koju je pohađao svega dva dana, kad su počeli novi problemi s njim.

U Hrvatskom zavodu za socijalnu skrb odgovaraju nam kako su "stručni radnici nadležnog područnog ureda Hrvatskoga zavoda za socijalni rad poduzeli sve potrebne radnje sukladno svojim zakonskim ovlastima te prema svim zahtjevima postupaju žurno, vodeći se pravima i interesima djeteta".

- Nadležni područni ured pruža obitelji stručnu pomoć i podršku kroz mjere obiteljsko pravne zaštite, a također im je, ako se pokaže potreba, kao i svim ostalim korisnicima, dostupna mogućnost ostvarivanja i prava na usluge socijalne skrbi. Radi omogućavanja nesmetanog postupanja nadležnog područnog ureda i njegove suradnje s roditeljima maloljetnog djeteta, ali i njihova i djetetova prava na privatnost, tajnost i zaštitu osobnih podataka, ne možemo iznositi detalje postupka koji je u tijeku. Napominjemo kako je sukladno Obiteljskom zakonu javnost isključena kad se odlučuje o statusnim stvarima, stvarima o roditeljskoj skrbi te mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta - odgovaraju nam iz Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb.

Djeca od petka ne idu na nastavu

Roditelji djece koji sad ne šalju djecu na nastavu već peti dan zbog njegova ponašanja poručuju kako žele da se svim stranama pomogne.

- Mi tražimo da se napravi stručna procjena djeteta od strane nadležnih državnih i gradskih institucija, no njegovi su roditelji to odbili. Tražimo da se pomogne tom djetetu i da se nađu mjere koje će rezultirati najboljim rješenjem. Tražimo konkretne mjere, jer ovo što nama nude to nisu. Naš zahtjev je da institucije nađu najbolje rješenje - ističu roditelji.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pitali smo još kad se dječak ispisao iz prošle škole što će biti dalje s njim, hoće li dobiti asistenta koji će paziti da ne zlostavlja djecu u novoj školi, pitali smo ih i je li ravnatelj škole u koju ga roditelji žele premjestiti pristao na njegov upis i je li obavijestio nastavnike o dolasku dječaka. Na to nam je ministarstvo samo odgovorilo da se "obratimo školama".

Ravnateljicu škole iz koje se ispisao cijeli razred radi njega nismo mogli dobiti. Javila nam se samo jedna, i to ljuta, jer smo je tad zvali u nedjelju. Nakon toga nam nije odgovarala na pozive niti na upit.

Institucije nas prebacuju

Gradu Zagrebu tad smo poslali isti upit, no oni su nam poručili da se obratimo resornome ministarstvu te da je škola poduzela sve što je mogla i da ministarstvo treba mijenjati propise.

Na novi upit koji smo im poslali u četvrtak, ministarstvo nam do objave teksta nije odgovorilo. Pitali smo ih kad su prvi put primili pritužbe i saznanja vezana za dječaka. Što je ministarstvo konkretno poduzelo da riješi problem, tražili smo ih cijeli hodogram postupanja. Pitali smo ih koliko su pritužbi u vezi njegova ponašanja zaprimili te kako će i kad riješiti ovaj slučaj.

Isto smo pitali i Grad, koji nam je odgovorio, i to tako da su poslali link na izjave dogradonačelnice Danijele Dolenec s današnje konferencije za novinare.

- Sad je već treći ili četvrti dan intenzivnih razgovora nadležnih institucija. Svi su mobilizirani da se nađe najbolje rješenje. Vjerujem da ćemo, s obzirom na uloženi trud svih nas, imati dobro rješenje. I pravobraniteljica za djecu se oglasila, tu treba biti primjeren interes djece. Postoji nekoliko postupaka koji se razmatraju, no nije u interesu javnosti da ih otkrivam. Kad ishodimo neka rješenje, o tome ćemo informirati detaljnije javnost - poručila je Danijela Dolenec.

Razgovarali smo i s roditeljima iz prethodne škole koji su nam ispričali kako je zlostavljao njihovu djecu, ali da mu škola nije izrekla nikakvu mjeru osim jedne opomene.

- Kravo debela, uzvikivao je jednoj djevojčici. Drugoj je dovikivao kurvo, droljo. Udarao je, tukao, galamio. Dječaka je udario u potiljak, drugog je gurnuo pa je pao na klupu i zaradio masnicu, a njegovi su roditelji čak išli toliko daleko da su rekli da mu je masnica našminkana. Kad je pedagog podijelio djeci da oboje ljudsko tijelo, odnosno sam obris ljudskog tijela bez ikakvih naslikanih organa te zadao djeci zadatak da oboje dio tijela u kojemu osjećaju nelagodu, taj je dječak obojio cijeli crtež i dodatno nacrtao muški spolni organ. Izgovarao je najgore prostačke uvrede. Učiteljica radi njega nije vodila djecu ni u školu u prirodi jer se bojala da im ne naudi. Na kraju je završila na bolovanju. Njegova je majka izjavila da snimaju našu djecu da dokažu da nije problem u njemu. Sve smo prijavljivali školi i institucijama te nismo ni od koga imali pomoć pa smo svi mi roditelji bili prisiljeni ispisati svoju djecu iz razreda. Na kraju je u razredu ostao samo taj jedan dječak koji je zlostavljao našu djecu - ispričali su nam roditelji koji su ispisali cijeli razred početkom ove školske godine radi tog jednog dječaka.

Pitanja na koja nismo dobili odgovore

Što se dogodilo s razredom koji se ispisao zbog jednog dječaka?

Ukida li se taj razred?

Ostaje li učiteljica bez posla?

Što će biti s dječakom koji je zlostavljao, kako kažu roditelji, svu ostalu djecu?

Premještaju ga u drugu školu, no što će biti s njim, hoće li dobiti asistenta koji će paziti da ne zlostavlja djecu u drugoj školi?

Je li ravnatelj škole u koju ga roditelji žele premjestiti pristao na njegov upis? Je li obavijestio nastavnike o dolasku dječaka?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Obratite se školama.

Škola

Nema odgovora.

Gradski ured za obrazovanje

Obratite se ministarstvu. Škola je poduzela sve što je mogla. Ministarstvo treba mijenjati propise.

Karin: Nema razloga da učenici nisu u školi

Svi uvjeti sigurnog boravka osigurani su i nema razloga za strah. Nema razloga da učenici nisu u školi. Na sva pitanja i nedoumice roditelji su dobili odgovore, kaže Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja.