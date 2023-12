DOZNAJEMO Još jednu hrvatsku državljanku evakuirali su iz Gaze: "Ide majci u Hrvatsku"

Zadnja osoba s popisa hrvatskih državljana je prešla iz Pojasa Gaze u Egipat tijekom današnjeg dana, kako doznaju 24sata od diplomatskih izvora.

Riječ je o punoljetnoj ženskoj osobi, a operacija izvlačenja je bila delikatna, kako doznajemo. Za sve su bila potrebna odobrenja egipatskih i izraelskih vlasti.

"Ide majci u Hrvatsku"

- Riječ je o ženi koja je hrvatska državljanka i dolazi svojoj majci u Hrvatsku - doznaju 24sata od dobro upućenih diplomatskih izvora.

Podsjetimo, dosad je hrvatska diplomacija uspjela osigurati evakuaciju 22 hrvatskih državljana iz Gaze u Egipat te su im potom osigurali prijevoz od Kaira do Zagreba, a svi su stigli prije mjesec dana. No otkriveno je kako su svi oni morali potpisati da će sami financirati avionske karte od Kaira do Zagreba, tako da dug svake od triju obitelji koje su dosad stigle u Zagreb iznosi i preko 7000 eura. Zato su obitelji koje u Hrvatskoj nemaju primanja uputile zamolbu hrvatskim vlastima da im se taj dug oprosti.