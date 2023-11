DOZNAJEMO Ovih 12 talaca Hamas je pustio tijekom noći. Neki su bili na festivalu smrti

Hamas je pustio novih 12 talaca u srijedu kasno navečer. Sve su ih oteli 7. listopada iz Izraela, a neki su bili na festivalu smrti. 24sata doznala su o kome se radi od Foruma obitelji nestalih i talaca.

Gali Tarshanksy (13)

Gali obitelj opisuje kao vrlo osjećajnu i energičnu djevojku koja uveseljava sve oko sebe. Voli ples, glazbu i Marvelove filmove. Gali je hrabra, stalno gura naprijed, nikad ne odustaje od onoga što želi. Voli provoditi vrijeme sa svojim tatom Ilyom vozeći se po poljima. Gali je odbojkašica u ekipi "Hapoel Ashkelon", majka ju opisuje kao pravu timsku igračicu. Od djetinjstva voli životinje i svakodnevno posjećuje zoološki vrt u kibucu. Gali je oteta iz sigurne sobe svog doma u kibucu Be’eri, gdje se skrivala sa starijim bratom Liorom (16) koji je ubijen.

Ofir Engel (17)

Obitelj ga opisuje kao čudo od djeteta. Uvijek spreman svima pomoći i potaknuti druge da mu se pridruže. Voli košarku i igra u momčadi Regionalnog vijeća Ashkelona. Živi sa svojom obitelji u kibucu Ramat Rachel. Dana 7. listopada Ofir je bio u posjetu svojoj djevojci u njezinu domu u kibucu Be'eri. Tog dana je otet zajedno s ocem svoje djevojke Yossi Sharabi - koji je još uvijek u zatočeništvu Hamasa - i njihovim susjedom Amitom Shanijem.

Amit Shani (16)

Amit je miran i vrlo inteligentan dječak koji nikada ne povisuje glas na druge, kaže njegova obitelj. Studira film u srednjoj školi. Ima dosta hobija, voli more i bavi se raznim sportovima. Surfa, jedri, vozi skejtbord te je veliki fan Juventusa. Također svira gitaru i obožavatelj je izraelskog hip hopa. Otet je iz majčine kuće u kibucu Be'eri, zajedno sa susjedima Ofirom Engelom i Yossijem Sharabijem kojeg Hamas još uvijek drži u zatočeništvu.

Itay Regev (18)

18-godišnji Itay volio je život i povezivao se sa svima koje je upoznao. Nakon što je tek završio srednju školu, volio je provoditi vrijeme s prijateljima i na zabavama, bez obaveza.

Uspješan sportaš, Itay je igrao rukomet do 10. razreda u momčadima kao što su Ramat Hasharon i Maccabi Herzliya. Navijač Beitar Jerusalem F.C. i Barcelona F.C. On je šarmantan i pravi šaljivdžija, opisuje ga obitelj. Bio je jako blizak sa sestrom Mayom koja je zajedno s njim oteta sa zabave u Re'imu. Maja je puštena u subotu. Do dana zabave obitelj je živjela u Meksiku. Itay prvotno nije trebao biti na festivalu, ali je Maya nabavila kartu i za njega dok su još bili u Meksiku.

Yarden Roman (36)

36-godišnja žena, puna suosjećanja i empatije, koju svi vole. Udana je za Alona i majka Gefena (3), a na pitanje kako bi se definirala, prije svega odgovara: "Majčinski". Yarden je fizioterapeutkinja s diplomom magistra gerontologije, au slobodno vrijeme volontira kao njegovateljica starijih osoba u kibucu. Voli prirodu, bila je planinarka i nastavlja planinariti u Izraelu i inozemstvu. Na Crnu subotu, Alon, Yarden i Gefen odvedeni su iz Alonove obiteljske kuće u kibucu Be'eri. Ukrcani su u kombi koji je krenuo prema granici i u jednom su trenutku uspjeli skočiti i pobjeći. Teroristi su ih lovili, a Yarden je potom svoju kćer Gefen dala suprugu Alonu koji je uspio pobjeći zajedno s djetetom i tako joj spasiti život.

Raaya Rotem (54)

Predana majka koja svu svoju energiju posvećuje brizi za svoju kćer jedinicu Hilu (13). Rođena je i odrasla u kibucu Be'eri. Radi u lokalnoj tiskari i ima diplomu iz kineske akupunkture. Oteta je iz njihova doma u kibucu zajedno s kćeri Hilom i Hilinom prijateljicom Emily Hand (9), koje su se obje vratile iz zatočeništva Hamasa ovih dana.

Raz Ben-Ami (57)

Raz je obitelj centar svega orijentiran, nevjerojatno je kreativna i pozitivna osoba, kako ju opisuje obitelj. Posljednjih godina okušala se u nekoliko umjetničkih poslova: slikanju, izradzi ogrlica i ostalog nakita. Raz je nedavno počela volontirati u kibucu gdje je izrađivala ručne radove sa starijim osobama. Njezin i dom njezine obitelji pun je lonaca i biljaka.

Posljednjih 13 godina borila se s izraslinama na mozgu i lezijama kralježnice. Unatoč jakim bolovima, nikada se ne žali. Uz svoje fizičke borbe, Raz inzistira na kuhanju obroka petkom navečer i provođenju vremena sa svojom obitelji svakog petka. Oteta je iz svog doma u kibucu Be'eri zajedno sa svojim suprugom Ohadom kojeg Hamas još uvijek drži u zatočeništvu.

Moran Stela Yanai (40)

Talentirana dizajnerica nakita koja je tek započela svoju karijeru u dizajnu nakita. Oteta je dok je tulumarila na glazbenom festivalu Re’im gdje je prodavala svoje dizajnerski nakit.

Liat Atzili (49)

Učiteljica u školi u pojasu Gazeu “Yad Vashemu”. Udana za Aviva i majka troje djece: Ofrija (22), Nete (20) i Aye (18). Rođena je u Izraelu u kibucu Shomrat. Liat voli Indiju, putovala je tamo sa svojim mužem prije nego što su se djeca rodila, a kasnije je putovala zajedno s djecom. Liat voli putovati u divlja mjesta sa svojom obitelji i iskusiti prirodu i gledati divlje životinje. Liat i supruga Aviva oteli su iz svoje kuće u kibucu Nir Oz. Aviv ostaje u zatočeništvu Hamasa.

Liam Or (18)

Obitelj ga opisuje kao nasmijanog i osjećajnog dječaka, duhovitog i iskrenog. Radio je kao odgajatelj u vrtiću u kibucu, posao u kojem je mogao prenijeti svoju empatiju. Liam, navijač Hapoela iz Tel Aviva, nikada nije propustio nijednu utakmicu, a bio je i šahovski prvak.

Jelena Trupanob (50) i Irena Tati (73)

Cijela obitelj zajedno je emigrirala iz Rusije u Izrael. Irena je cijeli život radila kao liječnica, a Jelena radi u firmi "Nirlat".

Dana 7. listopada i Irena i Yelena otete su iz svog doma u kibucu Nir Oz, zajedno sa Sashom (28), Jeleninim sinom i njegovom djevojkom Sapir Cohen (29), koje Hamas još uvijek drži u zatočeništvu. Istog dana ubijen je Jelenin suprug Vitalij Trupanob.