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KRIMINALNA SKUPINA

DOZNAJEMO Uskok jutros u novoj velikoj akciji! Na meti je zloglasna skupina, tzv. 'Čepinci'

Piše Ivan Pandžić,
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DOZNAJEMO Uskok jutros u novoj velikoj akciji! Na meti je zloglasna skupina, tzv. 'Čepinci'
Foto: 24sata
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Čepin je mjesto pored Osijeka poznato po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u pretrage. 24sata su doznala koja četvorka su na meti i za što ih sada istražitelji sumnjiče!

Uskok je jutros pokrenuo novu veliku akciju. Kako neslužbeno doznajemo, na meti su pripadnici tzv. Čepinske skupine. Čepin je mjesto pored Osijeka poznato po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u pretrage.

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Osijek: Privo?enje osumnji?enih za prošlogodišnje paljenje ku?e bivšeg državnog odvjetnika | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Opet je cilj, prema našim informacijama, više puta uhićivani Dragan Baković-Bambur, ali i njegovi suradnici. Navodno su još trojica pod pretragama, uključujući Stipu Barišića Moljca, ali i poduzetnika bliskog skupini Damira Ivića i čini se načelnika Čepina Dražena Tonkovca.

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Komentari 3
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Lažnim kupoprodajnim ugovorima, punomoćima i drugim krivotvorenim dokumentima skupina je, prema optužnici USKOK-a, prepisivala tuđe nekretnine na sebe i povezane osobe, a potom ih zadržavala ili prodavala. Vlasnike su tako oštetili za gotovo 6,76 milijuna eura, dok su za izradu pojedinih lažnih dokumenata plaćali tek 100 eura.

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