Čepin je mjesto pored Osijeka poznato po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u pretrage. 24sata su doznala koja četvorka su na meti i za što ih sada istražitelji sumnjiče!
KRIMINALNA SKUPINA
DOZNAJEMO Uskok jutros u novoj velikoj akciji! Na meti je zloglasna skupina, tzv. 'Čepinci'
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Uskok je jutros pokrenuo novu veliku akciju. Kako neslužbeno doznajemo, na meti su pripadnici tzv. Čepinske skupine. Čepin je mjesto pored Osijeka poznato po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u pretrage.
Opet je cilj, prema našim informacijama, više puta uhićivani Dragan Baković-Bambur, ali i njegovi suradnici. Navodno su još trojica pod pretragama, uključujući Stipu Barišića Moljca, ali i poduzetnika bliskog skupini Damira Ivića i čini se načelnika Čepina Dražena Tonkovca.
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