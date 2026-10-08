DOZNAJEMO Uskok jutros u novoj velikoj akciji! Na meti je zloglasna skupina, tzv. 'Čepinci'

Uskok je jutros pokrenuo novu veliku akciju. Kako neslužbeno doznajemo, na meti su pripadnici tzv. Čepinske skupine. Čepin je mjesto pored Osijeka poznato po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u pretrage.

Osijek: Privo?enje osumnji?enih za prošlogodišnje paljenje ku?e bivšeg državnog odvjetnika | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Opet je cilj, prema našim informacijama, više puta uhićivani Dragan Baković-Bambur, ali i njegovi suradnici. Navodno su još trojica pod pretragama, uključujući Stipu Barišića Moljca, ali i poduzetnika bliskog skupini Damira Ivića i čini se načelnika Čepina Dražena Tonkovca.

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