Doznali smo što su još našli u KBC-u Rijeka. Sindikalistica: 'Pa koji liječnik ne dobiva poklone?'

Koji liječnik danas ne dobiva poklone? Liječnica je to ostavila tamo u sobi s namjerom da to podijeli. I to je bio alkohol, kakav nakit, to nije istina. Uprava nema argumente da opravda svoju svinjariju, oni miču ljude koji im se ne uklapaju u kadrovsku politiku. Neka pokažu taj nakit, i sve to što su našli kad su provalili u prostoriji, pitanje je zašto su provalili, što su tražili. Doktorica je godinu dana bila u nemilosti, nije mogla ostvariti kontakt s upravom, istaknula je za 24sata Radmila Čahut Jurišić, predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske, komentirajući situaciju u riječkom KBC-u.