Tko su osumnjičeni za prodaju lovačkih ispita: Nagrađivani policajac, ravnatelj učilišta...

U Vlaškoj 63, sjedištu USKOK - a, u srijedu prijepodne postalo je prometno jer je krenulo ispitivanje 40 osumnjičenih za veliku aferu 'Lovački ispiti'. Od njih 40, uhićeno je 28, a ispitivanje će trajati do kasnih sati u srijedu te se nastaviti u četvrtak.

Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Argali, liječnik, odlikovani branitelj i bivši predsjednik Lovačkog saveza Grada Zagreba, stručni suradnik za lovstvo u Stručnim službama Uprave šuma, viši savjetnik - specijalist Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nagrađeni policajac iz Ivanca, osnivač Mladeži pri Hrvatskom lovačkom savezu, član lovačkog saveza, uzgajivač pasa i nogometaš. Svi oni osumnjičeni su da su tražili i primili mito kako bi 30 ljudi osigurali uvjerenja o osposobljenosti za lovca, makar ne ispunjavaju uvjete i nisu položili ispit. Kako tvrdi USKOK, to su radili za oko 100 do 400 eura po osobi, u razdoblju od veljače 2022. godine do 20. siječnja 2023.

Prvih deset okrivljenih, ravnatelj Ervin Martinuš, ispitivači i posrednici, su tako zaradili najmanje 6.244 eura i 50 centi, što su podijelili među sobom. U traženju mita su navodno sudjelovali ispitivači, koji bi ili sami ili preko posrednika, rekli kandidatima koliko da uplate na njihove račune, taj novac bi potom davali ravnatelju. Kako doznaju 24sata, Martinuš je navodno dio novca uplatio na račun učilišta kao da je riječ o naknadi za pohađanje predavanja i izlazak na ispit kako bi održao privid legalnog poslovanja, a onda izdavao uvjerenje o osposobljenosti za lovca, bez obzira jesu li to osobe zaista bile i jesu li izašle na ispit. Ostatak novca je navodno zadržao.

- Moj ured zastupa više osoba u ovom kaznenom predmetu gdje je više okrivljenika. Radi se o lovačkim ispitima, odnosno na teret se mom branjeniku kao ravnatelju Pučkog otvorenog učilišta Argali stavlja na teret da je zajedno s drugim osobama određenim kandidatima za neke smiješne iznose od 100 eura omogućavao da polože ispit bez stvarnog polaganja ispita. Iznio je obranu aktivno, porekao je sve i detaljno odgovorio na sva pitanja. Objasnio je o čemu se radi. Radi se o vremenskom periodu prije svega korone, kad su se ispiti na fakultetima pa tako i ispiti za lovce polagali online dijelom, a dijelom u živo. U svojoj obrani je prozvao Hrvatski lovački savez, odnosno njegovog predsjednika gospodina Budara, odnosno da je to njegovo maslo. Prijava je išla protiv ovog učilišta i ostalih privatnih učilišta kako bi sav novac od polaganja ispita priskrbio sebi, o čemu navodno idu i ubuduće izmjene zakona, odnosno idu u tom pravcu. Upravo Lovački savez ima monopol u polaganju ispita - rekao je Vladimir Terešak, odvjetnik Ervina Martinuša.

Iz Lovačkog saveza kažu da to nije istina jer je cijena predavanja i ispita kod njih 66 eura, a novac imaju od projekata, članarina i prodaje lovačkih markica.

- Predavanja i izlazak na lovački ispit u Savezu koštaju 66 eura. Na privatnim učilištima to košta i do 400 eura. Kod nas je ispit namjerno jeftiniji kako bi bio pristupačan mladima koji nemaju toliko novca, ali su ljudi koji će doći na radne akcije i biti aktivni lovci. Savez se financira iz članarina, projekata, prodaja markica za lov, nikako od ispita - objašnjava Hrvoje Kukas, tajnik Lovačkog saveza Grada Zagreba, koji je dio Hrvatskog lovačkog saveza.

Lažnim ispravama do oružja?

Ostalih 30, koje se tereti da su davali mito, su navodno s tim lažnim ispravama potom odlazili na policiju i na temelju tih isprava dobivali dozvolu za držanje oružja. Neki su oružje i streljivo i kupili, a s ovim raspletom događaja upitno je jesu li uopće smjeli imati dozvolu za oružje.

- Koliko je meni poznato oružje im nije oduzeto niti se radi o kaznenim djelima s obilježjima nasilja da ima potrebe oduzeti im oružje. Mahom se radi, među prvih deset okrivljenih, o visokoškolovanim osobama, sa završenim fakultetom i aktivnim lovcima koji posjeduju lovačke dozvole - objašnjava Terešak.

Među navodnim davateljima mita su razni odvjetnici, tajnici sportskih organizacija, krojačica, jedna odvjetnica, poduzetnici, zaposlenici ministarstava, nogometaši, i kako doznajemo, suprug Hane Hadžiavdagić Tabaković, Tarik Tabaković. Prema LinkedInu, on je voditelj tima u HOK osiguranju, a USKOK vjeruje da je dao oko 100 eura da dobije uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.

- Zvali su me iz policije, rekli su mi da se javim kad se vratim sa skijanja. Trenutno nisam u Hrvatskoj, odgovorio sam im 'O.k.' - rekao je Tabaković za 24sata.