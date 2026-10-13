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CILJ 1000 EURA

DP-ov Kukavica: 'Naknada za novorođeno dijete podiže se sa 600 na 800 eura...'

Piše 24sata,
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DP-ov Kukavica: 'Naknada za novorođeno dijete podiže se sa 600 na 800 eura...'
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Kukavica je naveo da je 2025. godine rođeno oko 400 djece više nego 2024., te da je ove godine već rođeno oko 1000 djece više nego prošle

Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Ivica Kukavica izjavio je u Saboru da će jednokratna naknada za novorođeno dijete biti podignuta sa 600 na 800 eura. Prema njegovim riječima, ova odluka je plod višemjesečnih razgovora između Domovinskog pokreta i HDZ-a, a Vlada će je uskoro službeno objaviti. Kukavica je to objavio tijekom rasprave o radu Vlade i prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Naknada za novorođeno dijete podiže se sa 600 na 800 eura VIDEO
Naknada za novorođeno dijete podiže se sa 600 na 800 eura | Video: Internet TV Hrvatskoga sabora

Kukavica je istaknuo da je na početku mandata aktualne Vlade naknada za novorođeno dijete iznosila oko 300 eura. S povećanjem na 800 eura, to predstavlja porast od 500 eura.

"Naš je cilj 1000 eura za novorođeno dijete do kraja ovog mandata," poručio je Kukavica, naglašavajući da su to konkretni pomaci koje osjeća svaka obitelj. Dodao je kako se ovim potezima ispravljaju negativni demografski trendovi.

Kukavica je naveo da je 2025. godine rođeno oko 400 djece više nego 2024., te da je ove godine već rođeno oko 1000 djece više nego prošle. Ove brojke predstavio je kao dokaz uspješnosti mjera koje provodi Domovinski pokret u Vladi, suprotstavljajući se tvrdnjama da se bave isključivo ideologijom. Povećanje naknade za novorođenčad smatra ključnim korakom u podršci obiteljima.

*uz korištenje AI-ja

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