Dr. Bernard Kaić: Ako glas naroda smatra da je cijepljenje djece zlo, ukinimo ga onda!

Potaknut brojnim, izrazito negativnim komentarima građana pod naš tekst o obaveznom cijepljenju djece protiv raznih teških bolesti, na svom se profilu na društvenoj mreži oglasio doc. dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med., voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Ogorčen je načinom na koji brojni građani razmišljaju o cijepljenju djece, i protive mu se. ,

- "Mislim si" je li to glas naroda ili je to manjina, koja ima volju pisati komentare, za razliku od velike većine neistomišljenika, nadglasala većinu. Naravno, ne "mislim si", jer znam na temelju dostupnih podataka da je to glas manjine, koja iz nekog razloga ima volju pisati komentare, dok većina njihovih neistomišljenika nema potrebu pisati komentare pod člancima. Ali pretpostavimo da su ti komentari doista glas (većine) naroda, kaže epidemiolog.

Kako, naime, stoji u velikoj većini komentara, "cjepiva su otrov", "djeca se od njih razbolijevaju", cijepljenje je "podmetanje" i slično, i većina komentatora koji su zbog svoje odrasle dobi u djetinjstvu vjerojatno cijepljena, time i zaštićena, kaže da se ne slaže s cijepljenjem djece. Kako napominju neki od njih, "zašto bi oni cijepili svoje dijete, ako su druga djeca cijepljena, time i zaštićena"?. Nije im jasan koncept kolektivnog imuniteta, u kojem je potrebno barem 90 posto cijepljene djece da se bolest ne bi pojavila, i ugrozila, prije svega, djecu na koju cjepiva zbog nekih boelsti i stanja ne djeluju.

- U tom slučaju, OK, treba slušati narod i ukinuti cijepljenje. Treba učiniti da cijepljenje bude dozvoljeno samo onima koji baš inzistiraju da im se djecu cijepi. Ili možda u potpunosti zabraniti. Meni je stvarno svejedno, nastavlja ironično dr. Kaić u svom tekstu na društvenoj mreži.

- Ako netko želi uskratiti svom djetetu zaštitu, zašto bih se ja, neki kliničar koji liječi bolesno dijete, ili pogrebnik koji ukapa dijete umrlo zbog odluke roditelja, zbog toga uzrujavali? Uostalom, ljudi imaju pravo donositi loše odluke za sebe. Primjerice, ja pušim već četrdeset godina. Do prije pet godina sam pušio kutiju cigareta dnevno pa postupno povečavao i zadnje četiri godine pušim više od dvije kutije cigareta dnevno i to je moje pravo. Znam da je to štetno za mene i da će me ubiti, ali isto tako znam da je moja obaveza druge upozoravati na štetnost pušenja. I jasno mi je i prihvaćam da ne smijem sa zapaljenom cigaretom ući u vrtić, školu, knjižnicu, kazalište, čekaonicu kod doktora, tramvaj..., kaže liječnik epidemiolog.

Analogno tome, ako se netko ne želi cijepiti, to je njegovo pravo, napominje.

- Ali nema pravo okolo ludovati i pričati kako je dobro uskraćivati drugima cijepljenje. E, sad, ne znam imaju li pravo svojoj djeci uskraćivati zaštitu koju cijepljenje pruža, dok su oni sami cijepljeni jer su njihovi roditelji bili razumni. Valjda imaju. Nisam pravnik, ali vidim da oni koji pišu komentare protiv cijepljenja smatraju da imaju pravo na to. Pa im vjerujem. Nikad mi nije bilo bitno hoće li netko iz svog uvjerenja propustiti zaštititi svoje dijete. Nema potrebe da uzrujano pišu komentare poput "odbij od mog djeteta, cijepi sebe i svoje". Nije me briga hoće li se zaštititi od bolesti ti ljuti ljudi i njihova djeca. Moja je obaveza reći što znam ili smatram, na temelju svoje edukacije, da je dobro za njih i njihovo dijete. Dalje nije na meni. Čak mi je i, kako sam spomenuo, svejedno, kaže dr. Kaić.

Zagreb: Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a | Foto: Sasa Zinaja/NFoto/PIXSELL

Neka se cijepljenje ukine ako je to glas naroda, dodaje.

- Nek' imamo desetke djece godišnje umrllih, i stotine s doživotnim invaliditetom od dječje paralize; desetke djece rođene slijepe i/ili gluhe s mentalnom retardacijom zbog rubele majke tijekom trudnoće; desetke umrle dojenčadi od hripavca, ospica, tetanusa, difterije; novorođenčad zaraženu hepatitisom B; meningitise uzrokovane Hib-om, nemojmo smanjiti broj oboljelih i umrlih žena od karcinoma cerviksa, itd., nabraja dr. Kaić sve opasnosti od necijepljenja koje prijete.

- Moja su djeca cijepljena i odrasla pa nemam nikakvog osobnog interesa u tome da se današnja djeca cijepe, osobito djeca onih koji smatraju da je za njihovu djecu bolje da se prirodno prokuže. Neka se prokužuju pa "kud puklo, da puklo", kaže ogorčeno.

- Oduvijek sam bio spreman sluštati glas naroda, a sad to potičem svom snagom. Dajte da ga bolje čujemo...Dajte neki referendum. Nema smisla da politička elita maltretira narod svojim idejama o zaštiti djece. Ukinimo to zlo od cijepljenja ako to narod želi. Uvijek sam bio suzdržan u vezi obaveze cijepljenja, jer sam smatrao da roditelji trebaju voditi djecu na cijepljenje zbog toga što razumiju da je to za njihovu djecu dobro. A ne zato što je to obavezno. Ali stvarno, ako glas naroda smatra da je cijepljenje takvo zlo kako pišu u komentarima, i da ga treba ukinuti, učinimo to, sarkastičan je prvi epidemiolog HZJZ-a.

- Apsolutno se slažem da niti politika ni znanost ni struka ni filozofi ni sociolozi ni demografi ni svećenici ni itko drugi nema pravo nametati svoj stav narodu. Ako narod tako želi, neka tako bude. Dajte konačno taj referendum o cijepljenju i da konačno oni kojima je rezultat važan, budu sretni i zadovoljni. A nama kojima je sada svejedno će i dalje biti svejedno. Ja ću u toj budućnosti temeljenoj na referendumu i dalje govoriti ono što sam naučio kroz svoju edukaciju i iskustvo. I dalje ću govoriti da cijepljenje štiti djecu od bolesti i da je korist od preporučenih cijepljenja (preporuka valjda neće biti zakonom zabranjena) veća od potencijalne štete. Ali neću šiziti po društvenim mrežama, vrijeđati novinare i goste koji govore drukčije nego što ja mislim. Neću pisati komentare pod novinskim člancima, vičući kako su ljudi glupi jer ne žele zaštititi svoju djecu, i kako je cijeli sustav koji obeshrabruje cijepljenje usmjeren protiv mene i da provodi genocid. Ma, čak i da se na temelju referenduma zabrani cijepljenje, neću divljati i tražiti svoje pravo na cijepljenje... Jer mi je potpuno svejedno. Naime, svi koje volim i do kojih mi je doista stalo su već cijepljeni, zaključuje dr. Kaić.