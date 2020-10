Dr. Marković: Mogao sam proći sve planine svijeta, pa mogu iz mirovine pomoći i protiv korone

Pulski neurolog Dubravko Marković (67) jedan je od umirovljenih liječnika koji će opet raditi i vjeruje da će korona sama postati benigna. No, do tada kaže, ljudi se trebaju držati higijene

<p>Liječnici su u ratu od kada su se odlučili za taj poziv pa dokle dišu. Nas nitko ne treba posebno pozivati jer smo uvijek na raspolaganju i to nam je urođeno.</p><p>Kaže nam to naš ugledni umirovljeni neurolog iz Zagreba <strong>Dubravko Marković</strong> (67). Iza njega su godine neprospavanih noći i, kako kaže, dežurstava od 26 sati. Ionako je predao zahtjev za produljenje licencije, a kad je vidio poziv za umirovljene liječnike da pomognu u pandemiji, javio se automatski. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Tri scenarija za Hrvatsku</strong></p><p>- Znate kako je, mi liječnici smo uvijek liječnici i uvijek ima pacijenata koji nas trebaju, i kad nismo u ordinaciji. Inače se nikad ne predstavljam kao liječnik, no kad ljudi to otkriju i u nekom društvu odmah kažu: ‘Joj, imam tu neke nalaze, možete li mi pogledati...’ Dakle, mi radimo konstantno - kaže dr. Marković. </p><p>Iako svi iznad 65 godina spadaju u rizičnu skupinu, ovaj liječnik dodatno je potencijalno ugrožen, no ni to ga ne sprečava da pomaže.</p><p>- Ni ja ne mogu do svog liječnika u ovoj situaciji – kaže nam nasmijano te nastavlja: </p><p>- Imam astmu, no uredno uzimam lijekove i izbjegavam rizične situacije. Nije za pohvalu, no nisam na kontroli bio dvije godine, a sad je malo i nezgodno ići. </p><p>Kao i drugi umirovljeni liječnici “povratnici”, neće raditi sa zaraženim pacijentima.</p><p>- Nas se može iskoristiti na različite načine. Možemo se javljati na telefone i davati savjete, možemo komunicirati s medijima i raditi u organizaciji. Ima tu puno posla koji možemo obavljati jer više ne možemo raditi onim tempom kao nekad – pojasnio je. </p><p>Unatoč astmi, zdravlje ga dobro služi, a kako i ne bi kad se u životu nadisao svježeg zraka?!</p><p>- Prošao sam sve planine po kugli zemaljskoj. Volim brda i svoje doge, s kojima sam stalno u šetnji. U moru plivam 100 dana godišnje i, eto, mogu i dalje raditi - govori odakle crpi energiju. </p><p>Za koronu vjeruje, kao i molekularni biolog prof. dr. sc. Miroslav Radman, da će sama po sebi oslabjeti.</p><p>- Ti nestabilni RNK virusi dosegnu vrhunac i postanu benigni. Vjerujem da će tako biti i s koronom. Do tada ljudi se trebaju držati higijene. Evo, mnogi i danas ne znaju da se ruke peru prije uriniranja. Svi peru samo poslije, a ironija je u tome što je urin sterilan - rekao je te zaključio da Hrvati, kao i Talijani, moraju mijenjati navike grljenja i ljubljena svakoga.</p>