Dragan Čović izvijestio G7 i PIC da Turković iznosi bošnjačka stajališta o izbornoj reformi

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović izvijestio je najvažnije zemlje svijeta kako je ministrica vanjskih poslova te zemlje Bisera Turković ovoga tjedna iznijela stajališta bošnjačke strane, a ne te države BiH, kada ih je pozvala da spriječe izbornu reformu.

Šefica diplomacije BiH Bisera Turković uputila je sredinom ovoga tjedna pisma dužnosnicima zemalja G7 i članica Vijeća za provedbu mira (PIC) u BiH kojim ih je izvijestila o izbornoj reformi u zemlji.

- Osjećam da je moja moralna dužnost pozvati vas da podignete svoj utjecajni glas protiv takvih prijedloga koji prijete našoj demokraciji - napisala je Turković u pismu govoreći o izbornoj reformi u BiH koje je upućeno i na adresu američkog državnog tajnika Antonya Blinkena.

Od njega je zatražila i poseban sastanak na kojemu bi mu osobno pojasnila stajališta o izmjeni Izbornoga zakona. Dodala je kako se aktualnim prijedlozima izborne reforme dodatno diskriminiraju manjine, favorizira vodeća hrvatska stranka u BiH – HDZ, dok Hrvatska radi pritisak na zemlje članice EU-a kako bi visoki predstavnik Christian Schmidt intervenirao u Izborni zakon u BiH.

Predsjednik HNS-a BiH i vodeće hrvatske stranke u toj zemlji HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je za RTV Herceg-Bosne da ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković već odavno ne predstavlja BiH nego svoje 'obiteljske ili stranačka stavove'. Pojasnio je kako je zajedno s državnim ministrom financija Vjekoslavom Bevandom te zamjenikom ministra vanjskih poslova BiH Josipom Brkićem izvijestio međunarodne dužnosnike da istup ministrice Turković ne predstavlja službeni stav BiH.

- Ovako ona iznosi stavove stranke koja ju je imenovala. Nekada to predstavi kao dio obiteljske prakse u radu, a nekada kao predstavnica bošnjačkog naroda. Dominantno je to institucionalni definirano u ime SDA. To je pogrešna politika - rekao je Čović.

Dodao je kako će se nakon izbora u BiH predviđenih ujesen morati prestati s praksom zloporabe državnih institucija BiH. Obraćanje šefice diplomacije međunarodnim autoritetima, te odgovor hrvatskih dužnosnika u BiH dolazi u tjednu kada je visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt započeo novu seriju razgovora s političkim strankama o izbornoj reformi.

Njemački političar dao je bosanskohercegovačkim dužnosnicima rok od šest tjedana za dogovor o izbornim prijeporima.

Hrvatska strana u BiH očekuje da se izmjenama izbornih propisa spriječi mogućnost da četiri puta brojniji Bošnjaci na izborima ujesen preglasaju Hrvate pri izboru hrvatskih članova Predsjedništva BiH i izaslanika u Dom naroda, te stvori mogućnost isključenja iz vlasti stranaka za koje je glasovao najveći broj pripadnika toga naroda.

