Dragan Crnogorac: Nisam uzeo novac za lažne putne troškove

Zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo diglo je optužnicu protiv Dragana Crnogorca (40) tereteći ga da je, naplaćujući lažne putne troškove, za 18.678,53 kune oštetio državni proračun.

Crnogorac je taj trošak navodno učinio od prosinca 2012. do rujna 2015. putujući od Vukovara do Zagreba vozilom Zajedničkog vijeća općina Vukovar, naplaćujući trošak korištenja vlastitog vozila.

- Vi ste prvi medij koji me nazvao, rekao nam je Crnogorac.

- Ja sam za optužnicu saznao iz medija. Protiv mene je za to svojedobno poslana anonimna prijava, o kojoj sam se izjasnio. Nisam kriv, nisam radio to što mi se stavlja na teret i to ću i dokazati. Ta je prijava imala političke motive. Mi smo tada podržavali Kukuriku koaliciju i trebalo nas je pritisnuti. Sve ću to razjasniti na sudu, rekao je Crnogorac, pa dodao kako to nije bio jedini slučaj.

- Prema medijima, već mi je presuđeno. Dok sam bio u Saboru, napali su me da sam sin ratnog zločinca. I tom sam morao dokazivati na sudu, ali sam dokazao, kao što ću i ovo.