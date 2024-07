Dragan Primorac još je kao tinejdžer bio član Partije: 'Svi su u omladinu primani s 14 godina'

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković danas je nakon sjednice u stranci potvrdio kako će HDZ na predsjedničkim izborima podržati Dragana Primorca kao kandidata.

Primorac je nezavisan kandidat, danas je i potvrdio svoju kandidaturu za predsjednika, a Index doznaje kako je još kao tinejdžer bio član Saveza komunista Hrvatske. Na isječku iz novina koji datira iz 80-ih godina prošlog stoljeća Primorčevo ime se nalazi na popisu kandidata za članove Gradskog komiteta Saveza komunista Hrvatske Split. Tu piše kako se radi o kandidatu rođenom 1965. godine, studentu medicine i članu Saveza komunista Jugoslavije od 1982. godine.

O svemu se oglasio i Primorac.

- To je kao da me pitate jesam li rođen u bivšoj državi. Isto tako je činjenica da su baš svi u omladinu primani s 14 godina. Najbolji učenici, a među njima sam bio tijekom cijelog školovanja, automatski su predlagani i za članstvo u tada jedinoj stranci. Tako je bilo i u mojem slučaju. I to je sve o ovoj temi iako sam je tijekom svoje političke karijere višekratno pojasnio - rekao je Primorac Indexu.