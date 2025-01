Dragan Primorac više trošio na promidžbu, ali je i dobio više donacija od Zorana Milanovića

Primorac, predsjednički kandidat HDZ-a i partnera, na promidžbu je do 3. siječnja potrošio 854.000 eura, a Milanović, kandidat SDP-a i partnera, 215.00 eura, pokazuju njihova financijska izvješća koja je u utorak objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP). Svaki od njih na promidžbu, u oba izborna kruga, ne smije potrošiti više od 1. 274. 138, 96 eura.

Od prvih financijskih izvješća, koje je u Primorčevu slučaju obuhvatilo razdoblje do 20. prosinca, a u Milanovićevu do 18. prosinca, HDZ-ov kandidat je do 3. siječnja potrošio još 80.000 eura, a SDP-ov 48. 000 eura. Trošili su uglavnom na oglašavanje, najam prostora, grafičke i tiskarske usluge.

U spomenutom razdoblju, Primorcu je broj donatora 'narastao' za 195, a iznos donacija za oko 73.000 eura, sa 314.000 na 387. 500 eura.

Milanoviću se broj donatora sa sedam povećao na 15, a iznos donacija sa 8. 400 na 15. 300 eura.

Donacijama i naknadom od države Primorac pokriva polovicu troškova

Donatori su Primorcu uplaćivali manje iznose nego u prvom dijelu promidžbe, najizdašniju donaciju, 3. 900 eura, uplatio mu je Marko Donjerković, a simboličnih 0, 10 eura Stjepan Kaniški.

Sa po tisuću eura njegovu su promidžbu podržali potpredsjednik Vlade Tomo Medved i saborski zastupnici Anton Kliman, Ljubomir Kolarek, Pero Ćosić, 700 eura uplatio mu je šef zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman, a po 500 eura zastupnici Andro Krstulović Opara, Tomislav Šuta, Danica Baričević, Josip Đakić, Ljubica Jembrih.

Zbroji li se iznos koji je Primorac do 3. siječnja dobio od donatora, sa iznosom koji će od države dobiti za pokriće dijela troškova prvog izbornog kruga, a riječ je o 52. 500 eura, može se zaključiti da će time uspjeti pokriti više od polovice do sada nastalih troškova.

Milanović je u još povoljnijoj situaciji, od države će za pokriće dijela troškova prvog kruga dobiti 133. 000 eura, a kad se tome pribroji i 15. 300 eura od donatora, dolazi se do iznosa od 148. 300 eura od potrošenih 215.000 eura.

Konačni troškovi bit će poznati tek u veljači

Te izračune, međutim, treba uzeti s rezervom, s obzirom da promidžba traje do petka, 10. siječnja u ponoć, do kada se mogu prikupljati i donacije, a to znači da su do tada, i kod jednog i drugog kandidata, mogući novi troškovi i nove uplate od donatora.

Među osam 'novih' Milanovićevih donatora, najviše mu je, 3. 980 eura, donirao Željko Kosanović, po tisuću eura uplatili su mu Vlado Marić i Lana Remar, a 500 eura Marko Mornar Jelavić.

Koliki će biti konačni izborni troškovi dvojice kandidata znat će se tek u veljači, naime, i Primorac i Milanović, dužni su zaključno s 11. veljače DIP-u dostaviti konačno financijsko izvješće o financiranju promidžbe.

Drugi krug izbora za predsjednika Hrvatske održava se u nedjelju, 12. siječnja.