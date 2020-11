Drama Hrvata u Beču: 'Ostali smo zarobljeni u restoranu. Jezivo je, ne možemo nikamo!'

<p>Nekoliko ljudi je ubijeno i ranjeno u pucnjavi do koje je došlo kod sinagoge u centru Beča u ponedjeljak navečer. Policija je ogradila cijelo područje, a o cijelom slučaju kratko su rekli kako je u tijeku velika akcija. Poručili su građanima da ima ozlijeđenih te da ne idu na javna mjesta. A oni koji su se u trenutku napada našli na javnom mjestu, moraju ostati tamo. Tako je nekolicina Hrvata ostala zarobljena po restoranima.</p><p>- Jezivo je, odjekuju pucnjevi, ne možemo nikamo - kratko su poručili za 24sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Doznajemo kako su svi svećenici iz Hrvatske katoličke misije u Beču, čije je sjedište udaljeno samo deset minuta hoda od mjesta napada, dobro.</p><p>Napad je neke od njih zatekao tijekom molitve u crkvi, drugi su bili u šetnji u centru, ali ne u neposrednoj blizini napada. Vratili su se čim su čuli za pucnjavu.</p><p> - Čuli su se policijski helikopteri i auti s rotirkama, policajci su ispred crkve na trgu Am Hof prolazili naoružani do zuba, čula se velika galama, ljudi su vrištali...</p><p>U misiji koja brine za hrvatsku zajednicu u Beču trenutačno djeluju petorica franjevaca.</p><p>- Trenutno je Beč pod opsadom. Došlo je do incidenta pred sinagogom. Muškarac je iz kalašnjikova ispucao 50 metaka. U tom naletu je ubijen jedan policajac. Nakon toga se uputio prema placu gdje su ga presreli specijalci. Pretpostavlja se da se muškarac tada raznio s bombom pri čemu je poginulo sedam ljudi. Ove informacije su još nepotvrđene, ali Beč je pod apsolutnom opsadom. Jezgra Beča je blokirana. Javni prijevoz je obustavljen - javila se naša reporterka iz Beča.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Svaka osoba koja je prošla ovuda je bila pregledana. Bilo je jako potresno gledati kako policija uperuje pištolj u svakog slučajnog prolaznika - dodaje.</p><p>Ovo je samo jedan u nizu terorističkih napada u posljednjih nekoliko dana. Tri su osobe ubijene, a nekoliko ih je ozlijeđeno u terorističkom napadu u francuskom gradu Nici. Nedugo nakon prvog u Avignonu se dogodio drugi, a potom u mjestu kraj Pariza i pokušaj trećeg napada koji je uspješno spriječen.</p><p><br/> </p>