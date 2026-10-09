DRAMA IZNAD MOSKVE! Putinov avion nije mogao sletjeti

Zbog sigurnosne prijetnje u zračnom prostoru iznad Moskve uvedena su ograničenja za polijetanja i slijetanja. Četiri zrakoplova iz Putinove predsjedničke flote navodno su kružila u zraku, a nije poznato u kojem se nalazio ruski predsjednik. Ruski predsjednički zrakoplov navodno nije mogao sletjeti u jednu od moskovskih zračnih luka 9. listopada zbog nove prijetnje iz zraka. Kako prenose ruski mediji, zbog sigurnosne situacije uvedena su privremena ograničenja za dolaske i odlaske zrakoplova, što je izazvalo ozbiljne poremećaje u zračnom prometu.

Prema dostupnim informacijama, čak četiri posebna zrakoplova iz predsjedničke flote „Rusija” kružila su u zoni čekanja u blizini Moskve. Tri zrakoplova vraćala su se iz Turkmenistana, gdje je prethodno završio posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina.

⚡️ BREAKING: Moscow under attack Drones and small balloons are targeting the capital and the surrounding region, ASTRA reports. The “Carpet” emergency protocol has been activated at all Moscow airports. Once again, no flights in or out. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Nije poznato u kojem se zrakoplovu nalazio Putin. Prema izvješćima, dva su zrakoplova možda preusmjerena prema Sankt-Peterburgu, dok su drugi letovi također morali promijeniti odredište zbog nemogućnosti sigurnog slijetanja u Moskvu.

Avioni preusmjereni u druge gradove

Zbog sigurnosne prijetnje zrakoplovi su preusmjeravani u alternativne zračne luke diljem Rusije. Među gradovima koji su prihvaćali preusmjerene vojne i civilne letove spominju se Kazan i Sankt-Peterburg.

Ograničenja su dodatno zakomplicirala zračni promet u ruskoj prijestolnici, a incident se dogodio u kontekstu sve češćih prijetnji iz zraka povezanih s ratom protiv Ukrajine.

Ukrajina traži zabranu civilnih letova iznad Rusije

U međuvremenu, Ukrajina je pozvala Međunarodnu organizaciju za civilno zrakoplovstvo (ICAO) da poduzme mjere zbog, kako upozorava Kijev, sve veće opasnosti za civilne zrakoplove u ruskom zračnom prostoru.

Ukrajinski ministar za razvoj zajednica i teritorija Mikola Kalašnik obratio se glavnom tajniku ICAO-a Juanu Carlosu Salazaru i predložio razmatranje potpune zabrane civilnih letova iznad Rusije.

Ranije je i čelnik ukrajinske predsjedničke administracije Kirilo Budanov izjavio da je Ukrajina počela pridonositi zatvaranju ruskog zračnog prostora, ali uz zakašnjenje zbog zahtjeva međunarodnih partnera.

Zasad nema potvrde da se Putin osobno nalazio u nekom od zrakoplova koji su morali kružiti iznad Moskve niti je poznato koliko je dugo trajala obustava slijetanja i polijetanja.



❗️Russian Telegram channels report that Putin cannot land in a Moscow airport as they are all closed due to a drone threat. Putin is returning from a trip to Turkmenistan. https://t.co/X3wKuogvT4 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 9, 2026