Drama kod Čiova! Strancima je tonula jedilica, hrabri policajac skočio u more i sve ih je spasio

Danas, 18. studenog 2024.godine u 13:40 sati posada službenog plovila „Josip Jović“ na povratku sa zadaće, u Šoltanskom kanalu u blizini otoka Čiovo uočila je u moru dvije osobe koje su bile uz jedrilicu, mahale i tražile pomoć. Policijski službenici su pokušali brodom pristupiti jedrilici, ali zbog vremenskih prilika na moru to nisu uspijevali radi čega je policijski službenik skočio u more i doplivao do unesrećenih osoba i potonule jedrilice, objavila je PU splitsko-dalmatinska detalje dramatičnog spašavanja.

Foto: mup

- Uz pomoć pojasa za spašavanje kojeg je ponio s broda, uspio je osobe dovesti do službenog plovila. Policijski službenici su im pomogli da se popnu na brod i utoplili su ih. Iz razgovora s policajcima utvrđeno je da su muškarac i žena, strani državljani, krenuli jedrilicom prema otoku Braču, ali im se jedan trup na jedrilici počeo puniti morem i počeli su tonuti.



- Također, policijski službenici povezali su jedrilicu za brod i teglili je do kopna. Osobe su neozlijeđene i prošli su bez težih posljedica s obzirom na to da su ih policijski službenici uočili na vrijeme. U akciji spašavanja sudjelovala je posada službenog plovila „Josip Jović“- djelatnici Postaje pomorske policije Split: zapovjednik Davor Elač, strojar Mario Krištić, članovi posade Mario Jurić, Ivan Lelas, Solin Poljak i načelnik Postaje pomorske policije Split Jurica Jurišić - objavila je policija.