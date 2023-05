FOTO Čudo kod Gospića! Sletio je u veliku provaliju, HGSS-ovac u šoku: 'Ovo preživi 1 od 1000!'

Vozaču koji je sletio u provaliju azto se zaustavio nakon pedesetak metara, rekao nam je Dario Cindrić, jedan od pripadnika GSS-a stanice Gospić koji su ranim jutrom na cesti izmedju Baških Oštarija i mjesta Šušanj intervenirali u neobičnoj akciji spašavanja.

- Bio je u nesvijesti, a kad je došao k sebi sam je nazvao 112. Kad smo došli na mjesto nesreće, automobil nismo mogli prepoznati, radi se o nekom manjem vozilu, nikakav SUV, čudo da je čovjek uopće živ, kazao je Dario Cindrić.

- Poziv je stigao oko 8 ujutro preko centra 112 da je vozilo sletjelo s ceste. Nama je trebalo preko 20 minute da uopće stignemo do mjesta nesreće. A još je bilo neobičnije vidjeti samo mjesto pada. To je područje vidikovca, ima i ogradu, vozač se strmoglavio najmanje pedeset do 70 metara nizbrdo, po ogromnmo kamenju, te potpuno nepristupačnom teren.

- Za izvlačenje nam je trebalo oko pola sata. Ozlijeđeni muškarac se žalio na ruke i noge. Mi smo ga prevezli do hitne koja ga je odvela u gospićku bolnicu. U samoj akciji spašavanja sudjelvalo je 14 pripadnika GSS-a te nije bilo nimalo lako. Bez nas nema šanse da bi se dovukao na cestu taman da si potpuno pokretan - kazuje pripadnik GSS-a.

Ovakvi slučajevi nisu baš česti, odnosno više stradavaju motoristi.

No, pad u provaliju od pedesetak metara najčešće se ne može preživjeti.



- Nije ovo baš često, ne sjećam ovakvog slučaja, recimo 1 od 1000 preživi. Stvarno kad ozdravi neka plati misu, eto koliko je to srećković bio, zaključio je Cindrić o vozaču čiji se identetit još ne zna tek samo da ima 44 godine.

