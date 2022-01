Snažna oluja u Istanbulu izazvala je obustavu letova, ali i zdravstvene probleme putnika u avionu usred čega je doktor Amar Rešidović iz Sarajeva imao dvije intervencije dok je satima bio zatvoren ulaz u avion.

Bio je na odmoru u Dubaiju, a presjedao je u Istanbulu, zbog čega je tijekom snažne oluje i nemogućnosti polijetanja aviona prema Sarajevu u avionu bio zatvoren sedam sati. Nakon ulaska u avion počeo je i snijeg padati, a pista je ubrzo bila prekrivena snijegom, prenosi Srpskainfo.

Svoje iskustvo prepričao je riječima da je avion taksirao po pisti dok nije stao između dva aviona i više se nije kretao, javlja Blic.

- Čekali smo da se vrijeme stabilizira 20 minuta, pa zatim dva sata, ali svaka dva sata javljao bi se kapetan s novim informacijama. Sedam sati sam proveo u avionu koji je bio ugašen i bez struje - kazao je Rešidović.

Istaknuo je da su ljudi bili panični s obzirom na to da je avion bio pun te da mnogi zbog spajanja letova nisu spavali više sati. Oko 17 sati stjuardesa je na razglas pitala ima li u avionu doktora, a od ukupno 200 putnika, Rešidović je bio jedini doktor te se odazvao pozivu kako bi pomogao starijem državljaninu Turske.

– S obzirom na to da je avion bio ugašen i da ga je vjetar poprilično ljuljao, ljudi su počeli gubiti svijest. Stariji gospodin iz Turske je otežano disao, imao ju ubrzan puls, povišen pritisak, bio je dehidriran i prekriven hladnim znojem. Tražio sam da se čovjeku priključi kisik maska s tim da se čekalo odobrenje kapetana. Svi su to u panici promatrali . S obzirom na to da je bio dehidriran, dao sam mu tekućine, a od avionske ekipe sam tražio da otvori vrata. Jedna su zaledila pa su uspjeli otvoriti druga kako bi se pacijent stabilizirao – kaže Rešidović za Klix.

Istaknuo je kako je prilikom prve intervencije dobio poziv i za drugu intervenciju na drugoj strani aviona gdje je mlada djevojka izgubila svijest.Bila je i anksiozna jer je prije -ak dana imala koronu.

– Ubrzo je i ona postala stabilna. Svi su bili zahvalni na intervencijama. Nakon toga još dva sata smo sjedili u avionu, gdje sam išao od jednog do drugog pacijenta i pratio njihovo stanje. Autobus je došao do aviona i prebacio nas na aerodrom, gdje smo evo već tri dana zatvoreni i čekamo letove – izjavio je.

Letovi koji su bili planirani za 12 sati ponovno su bili otkazani, a putnici čekaju let u 20 sati kako bi se vratili u BiH.