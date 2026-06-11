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POLICIJA ISTRAŽUJE

Drama na Peščenici: 'Čuli smo zvukove nalik pucnjevima'

Piše Marta Divjak,
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Drama na Peščenici: 'Čuli smo zvukove nalik pucnjevima'
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Pri dolasku na mjesto događaja nismo zatekli ni oštećene ni automobile. Provodi se kriminalističko istraživanje, više ćemo znati nakon završetka istog, rekli su nam iz zagrebačke policije

Stanovnike zagrebačke četvrti Peščenica u četvrtak navečer uznemirili su zvukovi koji su zvučali kao pucnjevi. Čitatelj nam je kratko rekao kako je čuo zvukove, a onda i nekoliko automobila.

Kontaktirali smo zagrebačku policiju koja je zaprimila dojavu, no na mjestu događaja nisu nikog zatekli. 

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- Pri dolasku na mjesto događaja nismo zatekli ni oštećene ni automobile. Provodi se kriminalističko istraživanje, više ćemo znati nakon završetka istog - rekli su nam iz zagrebačke policije.

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