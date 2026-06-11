Drama na Peščenici: 'Čuli smo zvukove nalik pucnjevima'

Stanovnike zagrebačke četvrti Peščenica u četvrtak navečer uznemirili su zvukovi koji su zvučali kao pucnjevi. Čitatelj nam je kratko rekao kako je čuo zvukove, a onda i nekoliko automobila.

Kontaktirali smo zagrebačku policiju koja je zaprimila dojavu, no na mjestu događaja nisu nikog zatekli.

- Pri dolasku na mjesto događaja nismo zatekli ni oštećene ni automobile. Provodi se kriminalističko istraživanje, više ćemo znati nakon završetka istog - rekli su nam iz zagrebačke policije.