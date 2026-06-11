Pri dolasku na mjesto događaja nismo zatekli ni oštećene ni automobile. Provodi se kriminalističko istraživanje, više ćemo znati nakon završetka istog, rekli su nam iz zagrebačke policije
POLICIJA ISTRAŽUJE
Drama na Peščenici: 'Čuli smo zvukove nalik pucnjevima'
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Stanovnike zagrebačke četvrti Peščenica u četvrtak navečer uznemirili su zvukovi koji su zvučali kao pucnjevi. Čitatelj nam je kratko rekao kako je čuo zvukove, a onda i nekoliko automobila.
Kontaktirali smo zagrebačku policiju koja je zaprimila dojavu, no na mjestu događaja nisu nikog zatekli.
- Pri dolasku na mjesto događaja nismo zatekli ni oštećene ni automobile. Provodi se kriminalističko istraživanje, više ćemo znati nakon završetka istog - rekli su nam iz zagrebačke policije.
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