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Drama oko europskog proračuna: Le Pen traži odgodu, Njemačka odbija prijedlog

Piše HINA,
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Drama oko europskog proračuna: Le Pen traži odgodu, Njemačka odbija prijedlog
Foto: Stephanie Lecocq
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Čelnica krajnje desnice Marine Le Pen istaknula je da bi postizanje sporazuma o europskom proračunu prije francuskih izbora predstavljalo ozbiljan demokratski problem te je pozvala na odgodu pregovora.

Čelnica francuske krajnje desnice Marine Le Pen u srijedu je pozvala na odgodu sporazuma o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) Europske unije do završetka francuskih predsjedničkih izbora iduće godine, upozorivši da bi raniji dogovor bio „demokratski skandal”.  Le Pen, kandidatkinja izborima u travnju, to je izjavila u Bruxellesu uoči Europskog vijeća na kojem će se raspravljati o europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. 

Francuska političarka pozvala je da se pregovori o sedmogodišnjem proračunu zaključe tek nakon izbora u njezinoj državi, Italiji, Poljskoj i Španjolskoj. 

Europski čelnici i vodstvo pak naglašavaju da žele da se dogovor postigne do kraja ove godine, no članice tek trebaju nadići svoje razlike i pronaći ravnotežu između država koje žele ambiciozniji te onih koje žele štedljiviji proračun. 

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Njemački kancelar Friedrich Merz odbacio je najnoviji prijedlog aktualnog irskog predsjedništva vrijedan oko 1,826 bilijuna eura, prozvavši ga neprihvatljivim, piše dpa. 

Njemačka i druge zemlje, mahom sjeverne, vrše pritisak za smanjenje proračuna za nekoliko stotina milijardi eura.

Le Pen je poručila da želi osobno zaključiti pregovore o proračunu ako postane francuska predsjednica.

Ona je trenutačno u anketama ispred ostalih kandidata na nadolazećim izborima, prenosi dpa. 

Le Pen naglašava da želi spriječiti bilo kakvo povećanje financijskih doprinosa svoje zemlje, čije su javne financije već pod velikim pritiskom, u proračun EU-a. 

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