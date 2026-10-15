Drama oko europskog proračuna: Le Pen traži odgodu, Njemačka odbija prijedlog

Čelnica francuske krajnje desnice Marine Le Pen u srijedu je pozvala na odgodu sporazuma o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) Europske unije do završetka francuskih predsjedničkih izbora iduće godine, upozorivši da bi raniji dogovor bio „demokratski skandal”. Le Pen, kandidatkinja izborima u travnju, to je izjavila u Bruxellesu uoči Europskog vijeća na kojem će se raspravljati o europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine.

Francuska političarka pozvala je da se pregovori o sedmogodišnjem proračunu zaključe tek nakon izbora u njezinoj državi, Italiji, Poljskoj i Španjolskoj.

Europski čelnici i vodstvo pak naglašavaju da žele da se dogovor postigne do kraja ove godine, no članice tek trebaju nadići svoje razlike i pronaći ravnotežu između država koje žele ambiciozniji te onih koje žele štedljiviji proračun.

Njemački kancelar Friedrich Merz odbacio je najnoviji prijedlog aktualnog irskog predsjedništva vrijedan oko 1,826 bilijuna eura, prozvavši ga neprihvatljivim, piše dpa.

Njemačka i druge zemlje, mahom sjeverne, vrše pritisak za smanjenje proračuna za nekoliko stotina milijardi eura.

Le Pen je poručila da želi osobno zaključiti pregovore o proračunu ako postane francuska predsjednica.

Ona je trenutačno u anketama ispred ostalih kandidata na nadolazećim izborima, prenosi dpa.

Le Pen naglašava da želi spriječiti bilo kakvo povećanje financijskih doprinosa svoje zemlje, čije su javne financije već pod velikim pritiskom, u proračun EU-a.