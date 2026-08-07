Drama u Armeniji: Sude poglavaru Crkve, premijer ga optužuje za veze s Rusijom

U Armeniji je počelo suđenje poglavaru drevne Armenske apostolske crkve i šestorici svećenika zbog nepoštovanja sudskog naloga, što je najnoviji razvoj događaja u sukobu s vladom koja crkvenog poglavara optužuje za veze sa stranim špijunima. No, prvo ročište brzo je završilo nakon što se sudac izuzeo iz postupka, izvijestili su armenski mediji. Nije objavljeno kada bi se postupak moglo nastaviti. Prozapadno orijentirani premijer Nikol Pašinjan više je puta pozvao na ostavku katolikosa Karekina II., koji je na čelu Crkve od 1999. i koji je oštro kritizirao Pašinjana i njegovu politiku.

Pašinjan, ponovno izabran u lipnju, bezikakvih je dokaza optužio Armensku apostolsku crkvu da djeluje kao posrednik stranih sila, ponajprije Rusije. Karekin i Crkva odbacuju te optužbe.

Na suđenju su se trebale razmotriti optužbe protiv Karekina i šestorice svećenika zbog navodnog nepoštovanja naloga suda kojim je privremeno vraćen na dužnost biskup kojega je Crkva prethodno razriješila dužnosti. Ako budu proglašeni krivima, prijeti im do dvije godine zatvora.

Taj je slučaj dosad najozbiljniji pravni izazov vodstvu Armenske apostolske crkve, moćne institucije u Armeniji, zemlji koja je kršćanstvo prihvatila još 301. godine.

Pašinjan je dobio snažnu potporu Europske unije u nastojanju da Armeniju približi zapadu i udalji od ruskog utjecaja, što je izazvalo nezadovoljstvo Moskve koja je zabranila uvoz niza proizvoda iz Armenije.

Oporbeni političari, crkveni čelnici i organizacije civilnog društva tvrde da je kazneni progon vjerskog poglavara politički motiviran i dio šireg obračuna s kritičarima vlasti.