Drama u Denveru: U pucnjavi pogođeno više policajaca

Policija iz američke države Kolorado objavila je kako je kod Denvera više policajaca upucano nakon što su se odazvali dojavi , pišu američki mediji. Ured šerifa u Douglasu objavio je na Twitteru upozorenje građanima Hihlands Rancha da ostanu u kućama i ne prilaze prozorima.

- Više je policajaca pogođeno - objavio je policijski zapovjednik Jason Blanchard za Denver Post.

UPDATE 0513 this morning deputies responded to he Copper Canyon Apartments for a Domestic Disturbance. During the Investigation, shots were fired and multiple deputies were injured. No status on the deputies and no status on civilian injuries. Please avoid this area.